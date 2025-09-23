Un escroc cu experiență, condamnat după ce a pus în aplicare metoda ”șmen” în Sebeș. Cum a reușit să o înșele pe o vânzătoare

Un bărbat cu multiple condamnări la activ, s-a ales cu o nouă pedeapsă de data acesta din partea Judecătoriei Sebeș. Este vorba despre Traian S. din Satu Mare, care este un cunoscut al instanțelor de judecată.

Cea mai recentă pedeapsă a fost dată de magistrații din Sebeș, în data de 19 septembrie 2025. Condamnarea în dosar a venit după patru ani de la comiterea faptei.

Deși fapta a fost una relativ minoră și a avut loc în martie 2021, bărbatul a ajuns în instanță abia în ianuarie 2025, deși între timp era judecat la alte instanțe din țară.

A folosit metoda ”șmen”

Traian S. a pus în aplicare la Sebeș, metoda ”șmen” o metodă veche de escrocherie, care necesită foarte multă experiență din partea escocului.

Modul în care acesta a ”operat” este descris în motivarea instanței.

Bărbatul a mers la o casieriță a unui magazin din Sebeș ”și i-a cerut să-i schimbe 5 bancnote de 200 lei în bancnote cu valoare nominală mai mică (800 de lei în bancnote de 50 de lei și 200 de lei în bancnote de 10 lei), motivând că îi sunt necesare pentru a plăti niște muncitori.

Prima mișcare: a palmat o parte din bani

Femeia a fost de acord, iar inculpatul a pus cele 5 bancnote de 200 lei pe tejghea. În continuare, martora a deschis casa de marcat, a numărat suma echivalentă în bancnote de 50 și 10 lei, conform solicitării inculpatului, după care i-a remis-o acestuia. Inculpatul, imediat după primirea banilor, a palmat cu mâna stângă o parte din bancnotele de 50 de lei, fără ca martora să vadă gestul lui, după care cu mâna dreaptă i-a înapoiat restul banilor cu solicitarea de a-i schimba cu bancnote de 100 de lei.

Momentul în care își cere banii înapoi

Martora a fost indusă în eroare în acest fel, crezând că este întreaga sumă pe care i-a dat-o inițial inculpatului, astfel că nu a mai numărat banii și i-a pus în sertarul casei de marcat. După ce i-a remis cele 10 bancnote având cupiura de 100 de lei, inculpatul a palmat cu mâna dreaptă o parte din acestea și i-a transmis că s-a răzgândit în ceea ce privește schimbarea banilor, solicitând returnarea celor cinci bancnote de 200 de lei.

Acesta s-a conformat însă nu a mai numărat bancnotele de 100 de lei pe care i le-a restituit inculpatul, crezând că este întreaga sumă de 1.000 de lei”, se arată în motivarea instanței.

Apoi după ce bărbatul a plecat a numărat banii și și-a dat seama că lipseau 800 de lei.

Pedeapsa primită

Până să fie condamnat în primă instanță la Sebeș, bărbatul a mai primit multiple condamnări: 1 an, 1 an și 3 luni, 6 luni, 6 luni, 5 luni, 4 luni şi 9 luni, la diferite instanțe din țară, pentru diverse fapte.

Pentru fapta din Sebeș, magistrații l-au condamnat la 9 luni de închisoare. Însă prin calcul judecătoresc s-a ajuns la pedeapsa de 3 (trei) ani și 5 (cinci) luni închisoare în regim de detenție.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

