Connect with us

Eveniment

Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, trimis în judecată după ce s-a enervat din cauza TV-ului din celulă. Ce a făcut

Publicat

acum 26 de secunde

Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, condamnat în trecut pentru o faptă penală, se va întoarce în fața instanței de judecată.  Mai exact va fi judecat pentru o faptă de distrugere, faptă comisă în timp ce era închis în penitenciar. 

În data de 17 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud au dat undă verde în dosarul de distrugere. Asta înseamnă că dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

Faptele pentru care fostul deținut va fi judecat s-au petrecut în luna iulie a anului 2024. În prima zi a lunii, în jurul orei 23.00 nervos din cauza unei discuții cu un coleg de celulă a spart un geam.

Apoi, în data de 22 iulie nervos iar, dar din cauza televizorului din cameră a distrus aparatul, care costa în jur de 400 de lei.

Pentru faptele sale magistrații au decis să îl trimită în judecată pentru infracțiunea de distrugere.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 26 de secunde

Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, trimis în judecată după ce s-a enervat din cauza TV-ului din celulă. Ce a făcut
Blajacum 31 de minute

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum O oră

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Administrațieacum 12 ore

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu, în weekend. Participă peste 100 de producători locali și crescători de animale. Program
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 7 ore

Guvernul a amânat trecerea de la sistemul Revisal la Reges Online. Măsură în sprijinul angajatorilor. Care este noul termen
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 31 de minute

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Evenimentacum 6 ore

Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp 2025 la Alba Iulia, în 19-21 septembrie. Eveniment sportiv cu peste 60 de participanți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Vremea de weekend în Alba, 19-21 septembrie: se încălzește, câțiva nori. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Evenimentacum o zi

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum O oră

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Educațieacum o zi

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Mai mult din Educatie