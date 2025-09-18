Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, trimis în judecată după ce s-a enervat din cauza TV-ului din celulă. Ce a făcut

Un fost deținut al Penitenciarului Aiud, condamnat în trecut pentru o faptă penală, se va întoarce în fața instanței de judecată. Mai exact va fi judecat pentru o faptă de distrugere, faptă comisă în timp ce era închis în penitenciar.

În data de 17 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud au dat undă verde în dosarul de distrugere. Asta înseamnă că dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

Faptele pentru care fostul deținut va fi judecat s-au petrecut în luna iulie a anului 2024. În prima zi a lunii, în jurul orei 23.00 nervos din cauza unei discuții cu un coleg de celulă a spart un geam.

Apoi, în data de 22 iulie nervos iar, dar din cauza televizorului din cameră a distrus aparatul, care costa în jur de 400 de lei.

Pentru faptele sale magistrații au decis să îl trimită în judecată pentru infracțiunea de distrugere.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

