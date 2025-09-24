Un inculpat dintr-un ”mega dosar” de proxenetism scapă de proces la Tribunalul Alba. După ani de judecată a intervenit prescripția

Un bărbat care a ajuns în fața instanței în urmă cu foarte mulți ani, fiind inculpat într-un ”mega dosar” de grup infracțional organizat, a scăpat de orice acuzații.

Motivul: faptele penale s-au prescris. Mai exact, bărbatul în cauză a fost trimis în judecată în 2017 de DIICOT Alba, alături de alți 14 inculpați. Este vorba despre dosarul în care procurorii l-au indicat la acea vreme ca lider al grupării pe omul de afaceri Cristian Boitor.

Între timp, unul dintre inculpați, Vilhem S., a cerut disjungerea dosarului. Drept urmare, în 2024, dosarul a fost disjuns și a fost format un nou dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Alba. Bărbatul a avut calitatea de inculpat în noul dosar de proxenetism, iar partea vătămată a fost o femeie.

(De asemenea, în dosarul de bază, din care a fost disjuns dosarul din articol, încă se administrează probe, după ani buni de judecată. Procesul a început în noiembrie 2018, iar următoarea ședință va avea loc pe 9 octombrie 2025, dar încă sunt la stadiul de administrare de probe în dosar).

Procurorii au vrut să arate în fața instanței că bărbatul în perioada 2009-2013 a protejat-o pe femeia din dosar care practica prostituția într-un club din Augsburg, Germania. Mai exact că ar fi ajutat-o ca femeia să nu plătească taxă de protecție pentru a practica meseria, dar și că a primit sume de bani din partea ei. În total bărbatul ar fi primit în jur de 80.000 de euro.

În noul dosar, femeia în cauză s-a constitutit parte civilă cu suma de 100.000 de euro.

Dosarul s-a judecat timp de mai bine de un an

Noul dosar s-a judecat din luna octombrie a anului 2024 și a rămas în pronunțare, în data de 23 iulie 2025. Câteva luni mai târziu, în data de 23 septembrie 2025, magistrații au dat decizia: procesul a fost încetat deoarece a intervenit prescripția.

Potrivit motivării instanței, raportat la infracţiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, răspunderea penală pentru faptele penale imputate s-a prescris, termenul de 8 ani al prescripţiei începând să curgă în primăvara anului 2013 fiind împlinit în vara anului 2021.

Drept urmare procesul a fost oprit în cazul său. Totuși magistrații au decis confiscare a 80.000 de euro și menținerea sechestrului pe o locuință și mai multe bunuri.

De asemenea magistrații au respins cererea femeii din dosar.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News