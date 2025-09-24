Connect with us

Un inculpat dintr-un ”mega dosar” de proxenetism scapă de proces la Tribunalul Alba. După ani de judecată a intervenit prescripția

Publicat

acum 28 de secunde

Un bărbat care a ajuns în fața instanței în urmă cu foarte mulți ani, fiind inculpat într-un ”mega dosar” de grup infracțional organizat, a scăpat de orice acuzații. 

Motivul: faptele penale s-au prescris. Mai exact, bărbatul în cauză a fost trimis în judecată în 2017 de DIICOT Alba, alături de alți 14 inculpați. Este vorba despre dosarul în care procurorii l-au indicat la acea vreme ca lider al grupării pe omul de afaceri Cristian Boitor. 

Între timp, unul dintre inculpați, Vilhem S., a cerut disjungerea dosarului. Drept urmare, în 2024, dosarul a fost disjuns și a fost format un nou dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Alba. Bărbatul a avut calitatea de inculpat în noul dosar de proxenetism, iar partea vătămată a fost o femeie.

(De asemenea, în dosarul de bază, din care a fost disjuns dosarul din articol, încă se administrează probe, după ani buni de judecată. Procesul a început în noiembrie 2018, iar următoarea ședință va avea loc pe 9 octombrie 2025, dar încă sunt la stadiul de administrare de probe în dosar).

Procurorii au vrut să arate în fața instanței că bărbatul în perioada 2009-2013 a protejat-o pe femeia din dosar care practica prostituția într-un club din Augsburg, Germania. Mai exact că ar fi ajutat-o ca femeia să nu plătească taxă de protecție pentru a practica meseria, dar și că a primit sume de bani din partea ei. În total bărbatul ar fi primit în jur de 80.000 de euro.

În noul dosar, femeia în cauză s-a constitutit parte civilă cu suma de 100.000 de euro.

Dosarul s-a judecat timp de mai bine de un an

Noul dosar s-a judecat din luna octombrie a anului 2024 și a rămas în pronunțare, în data de 23 iulie 2025. Câteva luni mai târziu, în data de 23 septembrie 2025, magistrații au dat decizia: procesul a fost încetat deoarece a intervenit prescripția.

Potrivit motivării instanței, raportat la infracţiunea pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, răspunderea penală pentru faptele penale imputate s-a prescris, termenul de 8 ani al prescripţiei începând să curgă în primăvara anului 2013 fiind împlinit în vara anului 2021.

Drept urmare procesul a fost oprit în cazul său. Totuși magistrații au decis confiscare a 80.000 de euro și menținerea sechestrului pe o locuință și mai multe bunuri.

De asemenea magistrații au respins cererea femeii din dosar.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

