Un minor care a furat două sticle de alcool și 24 de sticle de bere din LIDL Blaj, iertat de magistrați

Un minor în vârstă de 17 ani din Blaj care în luna aprilie a anului în curs a furat două sticle de alcool și 24 de sticle de bere din LIDL Blaj a fost recent iertat de magistrați.

Mai exact, procurorul de caz a cerut renunțarea la urmărirea penală, iar judecătorul instanței din Blaj a admis cererea. Furtul a fost detaliat de magistați în motivarea instanței.

Potrivit documentului disponibil pe rejust.ro, ”la data de 18 aprilie 2025, în intervalul orelor 12:00-13:00, minorul în vârstă de 17 ani la acel moment, a sustras din magazinul Lidl din Blaj, două sticle de băutură spirtoasă, cantitatea de 500 de grame de lămâi și douăzeci și patru de sticle cu bere, bunuri în valoare de 210,53 lei.

La scurt timp de la comiterea faptei, organele de poliție l-au identificat pe suspect, care a restituit bunurile sustrase”, au notat magistrații în motivarea instanței.

Prejudiciul a fost recuperat, iar continuarea cercetării penale și o trimitere în judecată ar fi costat prea mult. Drept urmare, procurorul de caz a cerut renunțarea la urmărirea penală. În data de 22 decembrie 2025, judecătorul de caz a admis cererea procurorului de caz. Dosarul a fost închis, iar decizia a fost definitivă.

Cristian Panu

