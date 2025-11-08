Un patron din Alba Iulia, vizat de percheziții: Timp de cinci ani ar fi comis evaziune fiscală. Ce prejudiciu a cauzat

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, patron, din Alba Iulia a fost reținut de polițiști, după ce timp de cinci ani ar făcut cheltuieli fictive în firmă. În data de 7 noiembrie 2025, polițiștii din Alba au efectuat mai multe percheziții domiciliare în dosarul penal deschis pe numele bărbatului.

În urma perchezițiilor acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Cauza a fost comunicată de reprezentanții IPJ Alba, sâmbătă 8 noiembrie. Potrivit polițiștilor, prejudiciul cauzat de bărbat ar fi de aproape 700.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, ”din cercetări a reieșit că, în perioada 2020-2025, un bărbat, de 35 de ani, din Alba Iulia, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, ar fi înregistrat în actele contabile, cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, ar fi reținut și nu ar fi achitat impozitele și contribuțiile prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005 și ar fi determinat un angajat să întocmească și să semneze documente care conțineau date necorespunzătoare adevărului, fiind cauzat un prejudiciu de 681.747 de lei.

În urma celor trei percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate înscrisuri reprezentând documente de evidență contabilă necesare completării probatoriului.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, au transmis reprezentanții poliției.

