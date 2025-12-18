Un polițist din Alba a refuzat o șpagă de 50 de lei de la un șofer care a trecut pe roșu. Ce pedeapsă a primit conducătorul auto

Un bărbat din Alba, șofer, a fost condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a încercat să ofere 50 de lei unui polițist. Situația în care s-a aflat bărbatul și cum a ajuns să ofere 50 de lei șpagă este descrisă de magistrații Tribunalului Alba, în motivarea instanței din data de 18 decembrie 2025.

Mai exact bărbatul a fost văzut de un polițist rutier cum a trecut cu autoturismul pe culoarea roșie a semaforului. Tras pe dreapta, bărbatul a încercat să scape de amendă, deoarece trebuia să se angajeze și avea nevoie de permis.

Pentru a primi o pedeapsă mai mică, bărbatul a recunoscut în totalitate fapta și a fost de acord să semneze un acord de recunoaștere al vinovăției. În motivarea instanței, judecătorii Tribunalului au notat cum s-a petrecut fapta.

A trecut pe roșu cu mașina

Momentul a avut loc, în data de 20 aprilie 2025, în jurul orei 13.40. ”Atunci, în timp ce se afla în autospeciala poliției, așteptând la culoarea roșie a semaforului de pe Bulevardul Revoluției 1989, la intersecția cu Bulevardul Transilvaniei, a observat că autoturismul din fața sa a trecut pe culoarea roșie a semaforului, virând pe Bulevardul Transilvaniei înspre parcarea din fața unui magazin.

Observând această încălcare a legislației rutiere, organul de poliție a pornit în urmărirea autoturismului, solicitându-i să oprească într-o parcare pentru a nu încurca circulația. După oprire, polițistul i-a adus la cunoștință că a trecut pe culoarea roșie a semaforului și că se va dispune reținerea permisului de conducere și sancționarea sa contravențională”, au notat magistrații.

50 de lei șpagă

Când polițistul s-a întors la autoturism pentru a-i aduce sancțiunea, șoferul i-a întins 50 de lei pentru a nu fi amendat. Atunci polițistul i-a spus că este infracțiune ceea ce face, iar șoferul a spus că ”"pai da, dar dacă eu trebuie să mă duc să mă angajez, să îmi câștig banii”. La fel și în timpul anchetei a spus că recurs la acest gest deoarece avea nevoie de permis la locul de muncă.

Polițistul nu a acceptat banii și mai mult de atât bărbatul s-a ales cu un nou dosar penal pentru dare de mită.

În data de 18 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba au admis acordul de recunoaștere al vinovăției cu procurorul de caz. Pentru șpaga de 50 de lei, bărbatul a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare.

Mai mult de atât, cei 50 de lei pe care a încercat să îi dea șpagă au fost confiscați.

De asemenea a mai fost obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunității. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Cristian Panu

