Un profesor de la UBB Cluj Napoca, originar din Alba, ales președintele Societății Cultural-Patriotice ”Avram Iancu”

Profesorul Irimie Popa de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul UBB Cluj-Napoca a fost ales, sâmbătă, în funcția de președinte al Societății Cultural-Patriotice ”Avram Iancu”, post rămas vacant după demisia lui Tiberiu Groza din luna aprilie, scrie publicația cluj24.ro.

Irimie Popa este de loc din localitate Musca, județul Alba.

În cadrul Adunării Generale a Societății ”Avram Iancu”, eveniment la care au participat peste 400 de persoane, Tiberiu Groza a fost ales președinte de onoare al societății, alături de Victor Bercea și Constantin Sicoe, iar Ionuț Țene a fost ales în funcția de purtător de cuvânt.

Reuniunea a votat și noul statut al Societății ”Avram Iancu”.

Noua conducere a fost aleasă pentru un mandat de un an și jumătate, până la viitoarea Adunare Generală.

