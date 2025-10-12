Connect with us

Eveniment

Un profesor de la UBB Cluj Napoca, originar din Alba, ales președintele Societății Cultural-Patriotice ”Avram Iancu”

Publicat

acum 27 de secunde

Profesorul Irimie Popa de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul UBB Cluj-Napoca a fost ales, sâmbătă, în funcția de președinte al Societății Cultural-Patriotice ”Avram Iancu”, post rămas vacant după demisia lui Tiberiu Groza din luna aprilie, scrie publicația cluj24.ro. 

Irimie Popa este de loc din localitate Musca, județul Alba.

În cadrul Adunării Generale a Societății ”Avram Iancu”, eveniment la care au participat peste 400 de persoane, Tiberiu Groza a fost ales președinte de onoare al societății, alături de Victor Bercea și Constantin Sicoe, iar Ionuț Țene a fost ales în funcția de purtător de cuvânt.

Reuniunea a votat și noul statut al Societății ”Avram Iancu”.

Noua conducere a fost aleasă pentru un mandat de un an și jumătate, până la viitoarea Adunare Generală.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 28 de secunde

Un profesor de la UBB Cluj Napoca, originar din Alba, ales președintele Societății Cultural-Patriotice ”Avram Iancu”
Evenimentacum 60 de minute

Cetățenii din statele non-UE vor avea datele biometrice colectate la intrarea în România: Amprente digitale și imagine facială
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Festivalul Armonii și Gusturi la Pianu de Jos: Produse tradiționale, activități pentru copii și concerte. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 3 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte
Evenimentacum 20 de ore

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 18 ore

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

FOTO: La Sebeș, 1.100 de seniori au participat la evenimentul de socializare organizat de municipalitate pentru Ziua Vârstnicului
Evenimentacum o zi

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 3 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

ANSVSA: Produs retras din magazinele Carrefour, inclusiv la Alba Iulia. Conține un alergen neetichetat
care sunt simptomele cancerului uterin
Actualitateacum 19 ore

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 2 zile

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie