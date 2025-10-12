Un salvamontist din Alba, specializat în salvări din peșteri, participă în acest weekend la un exercițiu regional

Un salvamontist de la Salvamont Alba, tehnician salvaspeo, participă în acest weekend la un exercițiu alături de mai mulți colegi din țară, în Munții Pădurea Craiului.

Este vorba despre un exercițiu regional organizat de Corpul Român Salvaspeo-CORSA, exercițiu care finalizează stagiul de calificare ca tehnician SALVASPEO.

Potrivit reprezentanților Salvamont Alba, ”Serviciul Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO Alba este începând de astăzi (n.r. duminică 12 octombrie) mai bogat cu un tehnician SALVASPEO, și participă la exercițiul regional cu nouă salvatori montani și tehnicieni salvaspeo, angajați si voluntari, care se pregătesc în comun pe diverse scenarii de salvare subterană.

Este un exercițiu alături de colegii lor din alte zece județe ale țării, deoarece asemenea salvări sunt extraordinar de complexe și necesită resurse multiple iar aceste exerciții rodează echipele, și cresc nivelul de pregătire al salvatorilor”, au transmis reprezentanții Salvamont într-un comunicat de presă.

În județul Alba există peste 1800 de peșteri, de diferite niveluri de accesibilitate, unele amenajate în scop turistic, altele accesibile doar specialiștilor în domeniu, iar unele protejate prin lege și închise pentru accesul public.

