Connect with us

Eveniment

Un salvamontist din Alba, specializat în salvări din peșteri, participă în acest weekend la un exercițiu regional

Publicat

acum 51 de secunde

Un salvamontist de la Salvamont Alba, tehnician salvaspeo, participă în acest weekend la un exercițiu alături de mai mulți colegi din țară, în Munții Pădurea Craiului. 

Este vorba despre un exercițiu regional organizat de Corpul Român Salvaspeo-CORSA, exercițiu care finalizează stagiul de calificare ca tehnician SALVASPEO.

Potrivit reprezentanților Salvamont Alba, ”Serviciul Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO Alba este începând de astăzi (n.r. duminică 12 octombrie) mai bogat cu un tehnician SALVASPEO, și participă la exercițiul regional cu nouă salvatori montani și tehnicieni salvaspeo, angajați si voluntari, care se pregătesc în comun pe diverse scenarii de salvare subterană.

Este un exercițiu alături de colegii lor din alte zece județe ale țării, deoarece asemenea salvări sunt extraordinar de complexe și necesită resurse multiple iar aceste exerciții rodează echipele, și cresc nivelul de pregătire al salvatorilor”, au transmis reprezentanții Salvamont într-un comunicat de presă.

În județul Alba există peste 1800 de peșteri, de diferite niveluri de accesibilitate, unele amenajate în scop turistic, altele accesibile doar specialiștilor în domeniu, iar unele protejate prin lege și închise pentru accesul public.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 51 de secunde

Un salvamontist din Alba, specializat în salvări din peșteri, participă în acest weekend la un exercițiu regional
Evenimentacum 54 de minute

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 2 ore

PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 3 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte
Evenimentacum 15 ore

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 54 de minute

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 13 ore

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
horoscop de weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 3 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

care sunt simptomele cancerului uterin
Actualitateacum 14 ore

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin. Studiu
Evenimentacum 17 ore

Pacienții vor putea evalua medicii și spitalele: Indicatorii de performanță ai spitalelor, actualizați după 14 ani
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 2 zile

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie