Eveniment
Închisoare cu executare pentru un bărbat care a avut parte de o ”aventură cu iz penal” pe o stradă din Alba Iulia. Ce a făcut
Un bărbat care a furat un autoturism parcat pe o stradă din Alba Iulia, iar apoi l-a condus fără a avea carnet de șofer, a fost condamnat de magistrații din oraș.
Ba mai mult, acesta a și provocat un accident rutier în timp ce conducea autoturismul. În data de 29 ianuarie 2026 magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o decizie în acest caz.
Este vorba despre o serie de fapte penale comise de inculpat în noaptea de 21 spre 22 ianuarie 2024. Atunci a furat un autoturism parcat pe strada Arieșului din oraș.
Autoturismul era deschis și cu cheile în contact. Apoi după ce l-a furat, l-a condus deși nu avea carnet de șofer. ”Aventura penală” s-a terminat relativ repede. Mai exact, în momentul în care a lovit cu autoturismul două mașini parcate.
Apoi după ce a produs accidentul rutier a plecat de la fața locului. Însă acesta a fost identificat de polițiști și s-a ales cu un dosar penal.
La mai bine de doi ani de la producerea faptelor, bărbatul a fost condamnat.
Magistrații Judecătoriei Alba Iulia l-au condamnat la un total de un an și cinci luni de închisoare cu executare. Bărbatul mai avea și o altă pedeapsă la activ.
Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.
