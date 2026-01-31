Închisoare cu executare pentru un bărbat care a avut parte de o ”aventură cu iz penal” pe o stradă din Alba Iulia. Ce a făcut

Un bărbat care a furat un autoturism parcat pe o stradă din Alba Iulia, iar apoi l-a condus fără a avea carnet de șofer, a fost condamnat de magistrații din oraș.

Ba mai mult, acesta a și provocat un accident rutier în timp ce conducea autoturismul. În data de 29 ianuarie 2026 magistrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o decizie în acest caz.

Este vorba despre o serie de fapte penale comise de inculpat în noaptea de 21 spre 22 ianuarie 2024. Atunci a furat un autoturism parcat pe strada Arieșului din oraș.

Autoturismul era deschis și cu cheile în contact. Apoi după ce l-a furat, l-a condus deși nu avea carnet de șofer. ”Aventura penală” s-a terminat relativ repede. Mai exact, în momentul în care a lovit cu autoturismul două mașini parcate.

Apoi după ce a produs accidentul rutier a plecat de la fața locului. Însă acesta a fost identificat de polițiști și s-a ales cu un dosar penal.

La mai bine de doi ani de la producerea faptelor, bărbatul a fost condamnat.

Magistrații Judecătoriei Alba Iulia l-au condamnat la un total de un an și cinci luni de închisoare cu executare. Bărbatul mai avea și o altă pedeapsă la activ.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News