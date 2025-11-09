Un tânăr din Cugir s-a urcat beat la volan și s-a ales cu un dosar penal: Noapte de petrecere, terminată cu explicații la poliție

Un tânăr în vârstă de 32 de ani din Cugir s-a ales cu dosar penal, dar va rămâne și fără permis după ce a fost prins beat la volan.

Mai exact, acesta a fost tras pe dreapta în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, pe o stradă din Vințu de Jos. Ceea ce s-a întâmplat după ce polițiștii i-au făcut semn să oprească mașina, a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 9 noiembrie.

Potrivit IPJ Alba, în jurul orei 02.30, polițiștii Postului de Poliție Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Primăverii din comună, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din Cugir.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,77 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, au transmis oamenii legii.

