Un tânăr din Sebeș căutat de polițiști încă din vara lui 2025 prins după ce a spart un magazin și a furat 100 de pachete de țigări

Un tânăr din Sebeș cercetat pentru furtul a 100 de pachete de țigări a fost depistat de polițiști. Este vorba despre Răzvan Ioan T., un tânăr în vârstă de 23 de ani, care în noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2026 a spart un magazin și a furat pachetele de țigări. Însă acesta avea un mandat de arestare preventiv emis încă din vara lui 2025, dar a fost depistat abia după ce a spart magazinul. 

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2026, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi sustras mai multe produse dintr-un magazin de pe raza municipiului.

La data de 13 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale au identificat persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani, din municipiul Sebeș.

Acesta ar fi pătruns într-un magazin de pe raza municipiului Sebeș și ar fi sustras peste 100 de pachete de țigări.

Știre inițială: Magazin din Sebeș, spart în noaptea de luni spre marți. Polițiștii efectuează cercetări pentru identificarea hoțului

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Avea un mandat de arestare din vara lui 2025

De asemenea, polițiștii au constatat că tânărul este posesorul unui mandat de arestare preventivă, emis la data de 16 iulie 2025, de către Judecătoria Sebeș, fiind bănuit de săvârșirea unor infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Acesta a fost prezentat autorității competente, respectiv Judecătoriei Sebeș, care a dispus confirmarea măsurii arestării preventive.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbatului.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

