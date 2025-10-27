Un tânăr din Sebeș va fi judecat după ce procurorii DIICOT Alba Iulia i-au verificat contul de Google. Ce poze au descoperit în el

Un tânăr din Sebeș a fost recent trimis în judecată pentru pornogrfie infantilă. Mai exact, acesta va fi judecat de magistrații Tribunalului Alba, într-un dosar instrumentat de DIICOT Alba Iulia.

Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară, în data 21 octombrie 2025. Judecătorii au admis rechizitoriul procurorilor și dispus începerea judecății.

Tânărul se află în atenția procurorilor DIICOT încă de la începutul anului 2023.

Mai exact, ”în actul de sesizare s-a reţinut faptul că în data de 12 ianuarie 2023, inculpatul a deținut, stocat în sisteme informatice, respectiv a încărcat/stocat în contul Google, un număr de 14 fișiere video din categoria materialelor pornografice cu minori (reprezentând minori în ipostaze sexuale explicite sau/și care și expun organele genitale)”, au notat procurorii DIICOT Alba Iulia.

Pentru aceste fapte, acesta va ajunge în fața magistraților Tribunalului Alba. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată în acest caz.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News