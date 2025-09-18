Connect with us

Aiud

Un tânăr student din Aiud a decedat în SUA. Era plecat la muncă în timpul vacanței studențești, alături de alți colegi

Publicat

acum 3 ore

Ciprian Scrobotă, un tânăr student din Aiud, a decedat joi în SUA. Acesta era plecat la muncă peste ocean, alături de alți colegi, în timpul vacanței studențești. Ciprian avea 20 de ani, era anul II la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj-Napoca și urma să se întoarcă în țară, însă o clipă de neatenție l-a costat viața.

Dispariția lui Ciprian-Cristian Scrobotă a provocat o durere imensă în rândul familiei și prietenilor. Cei care l-au cunoscut s-au mobilizat pe platformele digitale pentru a strânge fondurile necesare repatrierii trupului neînsuflețit.

„Cu părere de rău vă anunț ca Cipri Scrobotă a plecat dintre noi în această dimineață. Nu dorim să îndurerăm familia mai mult decât este deja și am decis să încercăm să adunăm niște bani pentru repatrierea lui deoarece a decedat în America. Vă las contul unui prieten de-a lui Alin, fratele lui Cipri, dacă doriți să donați pentru familie. Nu știu costurile exacte pentru repatriere și nu putem să cerem detalii în momente așa grele.

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru
IBAN: RO40BTRLRONCRT0559622201”, au scris reprezentanții LPS Cluj U19, pe pagina de Facebook.

„Cu adâncă durere în suflet, ne despărțim de fostul nostru jucător, Ciprian Scrobotă. Cuvintele sunt de prisos în fața unei asemenea pierderi… Un suflet tânăr, un campion, care va rămâne mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, au scris reprezentanții ACS Juniorul Aiud, pe pagina de Facebook.

„La jocurile de seniori din acest weekend, se va ține un moment de reculegere în memoria celui care a fost Ciprian Scrobotă. Dumnezeu să îl odihnească”, au transmis reprezentanții Asociației Județene de Fotbal Alba.

