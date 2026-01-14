Un vas pictat de la Tărtăria - Gura Luncii, exponatul lunii ianuarie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Exponatul lunii ianuarie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi prezentat joi, 15 ianuarie, de la ora 11.00. Este vorba despre un vas pictat de la Tărtăria - Gura Luncii.

Artefactul provine din campania anului 2025 de cercetări sistematice de la Tărtăria - Gura Luncii, din județul Alba. Este vorba de un vas pictat, cel mai probabil cu rol cultic, ce aparține Culturii Petrești, potrivit reprezentanților muzeului.

Vasul, de dimensiuni mari, a fost descoperit într-un complex de tip adâncit, o groapă, ce se conturase încă din campania anului 2024.

Complexitatea abordării și documentării a determinat echipa de cercetare să nu abordeze atunci acel complex, el devenind un obiectiv principal pentru campania următoare.

Descrierea vasului

Dimensiunile vasului sunt următoarele:

diametrul buzei 51,5 cm;

înălțime 28 cm,

diametru bază exterioară 19,6 cm,

diametru bază interioară 14 cm.

Acesta este de formă tronconică cu buza dreaptă și baza rotunjită, sub forma unui umbo ceea ce denotă și existența unui vas-suport, cilindric pe care vasul era depozitat.

Ca elemente decorative aplicate se găsesc pe marginea buzei, la exterior, doi butoni, aproximativ diametral opuși, de mici dimensiuni.

Atrage atenția însă decorul realizat prin pictare, unde a fost folosită tehnica picturii bicrome.

Utilizarea tehnicii bicromiei (două culori) prin folosirea culorii roșu-vișiniu pentru trasarea liniilor grupate câte 3 ce formează benzi spiraliere și albul crud aplicat între aceste benzi contrastează cu fondul (culoarea vasului) cruțat de culoare cărămizie oferind un efect de tricromie.

Exponatului lunii ianuarie. Motive ornamentale

Motivele ornamentale sunt dispune în registre verticale și sunt în număr de trei. Opozabil, de-o parte și de alta sunt realizate câte două spirale.

Acestea sunt separate, transversal, pe exteriorul vasului și inclusiv pe fundul vasului de aliniamente de casete romboidale în motivul rețelei.

Spațiile rămase neocupate, în jumătatea superioară, sunt pictate cu aceleași linii grupate sub formă de benzi în motivul V-ului.

"Atât forma cât mai ales pictura și motivele ornamentale ne determină să încadrăm artefactul în faza AB, spre final, a Culturii Petrești", adaugă reprezentanții instituției.

