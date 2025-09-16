Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu Alba pentru construirea unei noi baze sportive la Blaj. Unde va fi amenajată

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent luarea deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire bază sportivă”, propus a fi amplasat pe strada Costache Negri din municipiul Blaj.

Noua bază sportivă urmează să fie construită pe un teren aflat pe malul stâng al râului Târnava, la intrarea în localitatea Tiur.

Terenul are o suprafață de peste 11.170 mp și se pretează pentru construirea unei baze sportive cu teren de sport și clădire vestiare/tribună, fiind printre puținele terenuri libere de construcții în zona studiată. Amplasamentul se află în imediata vecinătate a zonei de locuințe individuale și a unui mic parc.

Construcția propusă va îngloba încăperi cu diverse destinații: vestiare, sală fitness, spațiu depozitare etc., cât și tribunele care vor fi amplasate pe placa de peste aceste spații. Se va realiza un trotuar perimetral din dale prefabricate.

Suprafața neacoperită de construcții și alei va fi amenajată ca spațiu verde.

Clădirea va avea regimul de înălțime Parter, o suprafață construită de 220,37 mp și o suprafață utilă de 184,6 mp.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News