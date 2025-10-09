Unele medicamente pentru viroză sau gripă pot lăsa șoferii fără permis. Care este lista actualizată a substanțelor

Unele medicamente pentru viroză sau gripă pot lăsa șoferii fără permis. Pastile sau siropuri ce conțin anumite substanțe pot duce la rezultat pozitiv în testarea din trafic. În astfel de cazuri, șoferii rămân fără permis 72 de ore, cât timp se fac analize amănunțite.

O listă actualizată a medicamentelor ce pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost publicată de Ministerul Sănătății în Monitorul Oficial.

Potrivit gândul.ro, lista include medicamente ce conțin:

Codeină fosfat: Brufen Plus, Paradoren, Ultracod

Tramadol: Mabron, Tramacalm, Tramadol/Paracetamol, Skudexa

Benzodiazepine: Xanax, Frontin, Rivotril, Diazepam, Anxiar

Ketamină și derivați: Calypsol

Sedative: Imovane, Stilnox, Zolpidem

Vezi integral: LISTA_medicamentelor_care_pot_afecta_capacitatea_de_a_conduce_autovehicule

Unele medicamente sau siropuri prescrise pentru tuse sau alte simptome ale virozei, gripei sau infecțiilor respiratorii pot duce la rezultat pozitiv pentru stupefiante la teste în trafic. În aceste situații, polițistul reține permisul de conducere.

Șoferului i se recoltează, la o unitate medicală, probe biologice (sânge și urină). Se face testare rapidă în laborator pentru a stabili dacă este vorba despre substanțe psihoactive. Aceste probe sunt lucrate în aproximativ 72 de ore, timp în care șoferul nu are permisul de conducere, potrivit antena3.ro.

Medicamentele pot rămâne în organism până la 72 de ore.

Dacă testul este pozitiv, persoana își poate recupera permisul în circa trei luni, mai scrie sursa citată.

Dacă este depistată o cantitate mai mare de substanțe, ce depășește limita terapeutică, se poate încadra la consum de substanțe și devine infracțiune.

