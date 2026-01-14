Connect with us

Economie

Unul din trei români își caută al doilea job, ca să facă față scumpirilor. Ce posturi sunt căutate

Modificare la legea achizițiilor publice

Publicat

acum O oră

Un român din trei își caută al doilea job, pentru a face față scumpirilor. Aceștia iau în calcul obținerea unui venit suplimentar la începutul anului 2026. Motivul este dat de creșterea impozitelor, a prețului alimentelor și grija ratelor la credite.

Datele sunt relevate într-un studiu realizat de platforma DeLucru.ro.

Se caută mai ales munca ocazională - în retail, curățenie, construcții, reparații sau gospodării rurale.

Vezi AICI Locuri de muncă în Alba

”Piața muncii se fragmentează în proiecte scurte, ore suplimentare și colaborări punctuale, iar oamenii își diversifică sursele de venit cu aceeași logică cu care companiile își diversifică portofoliile, astfel încât să scape de grija zilei de mâine”, a declarat Gili Boruz, fondatorul platformei DeLucru.ro, potrivit Agerpres.

Categoriile de persoane care caută venit suplimentar

Principalele categorii sociale care manifestă interes pentru veniturile suplimentare sunt tinerii necalificați (16-25 ani), care reprezintă 21% din total.

”Caută de lucru pentru a câștiga bani de buzunar, dar și pentru a căpăta experiență. Caută activități care nu necesită calificare sau experiență prealabilă: lucrător comercial, manipulare marfă, curățenie, ajutor în construcții, zilier în gospodării”, se menționează în comunicat.

O altă categorie sunt pensionarii activi, în vârstă de peste 60 de ani, cu o pondere de 19%. ”Caută activități flexibile, predictibile și aproape de casă: mici reparații, îngrijire curți/grădini, supraveghere, curățenie, transport punctual. Pe fundal, apare frecvent teama că veniturile nu vor acoperi cheltuielile recurente, în special medicamentele, dar și facturile la utilități”, se mai precizează în document.

Pe de altă parte, angajați care caută lucru suplimentar cu vârste între 25 și 55 ani reprezintă 22% din total. Aceștia sunt ”oameni cu job stabil care lucrează și în timpul liber: curățenie, cameristă/menaj, lucrări de finisaje, instalator, electrician, sudor, lucrări în gospodării, agricultură, tâmplărie, proiecte scurte în retail sau servicii”.

O altă categorie menționată sunt mamele care lucrează de acasă, cu vârste între 20 și 45 ani (18%). ”Acestea își caută proiecte la distanță și activități care să le rotunjească veniturile, dar care să le permită să se ocupe în continuare de copii și de treburile casnice”, se arată în comunicat.

Cele mai căutate activități

Conform studiului, în topul celor mai căutate activități care să le genereze bani în plus pentru bugetul lunar sunt:

  • lucrător comercial/retail - 14%, curățenie (case/scări/spații) - 13%
  • zilier în gospodării rurale (treburi, lemne, săpat, diverse) - 12%
  • lucrător în construcții (zugrăveli, finisaje, reparații): 11%
  • cameristă / menaj (inclusiv apartamente în regim hotelier) - 10%
  • instalator - 9%, electrician - 8%, sudor - 5%
  • altele (transport, producție, îngrijire, depozit, diverse) - 18%.

Îngrijorările românilor

Printre îngrijorările românilor și motivele pentru care își caută de lucru sunt:

  • impozite și taxe percepute în creștere pentru 71% dintre aceștia
  • teama că își vor pierde locurile de muncă/scăderea veniturilor (64%)
  • senzația că nu vor avea bani pentru cheltuielile uzuale și mâncare: 59%
  • pentru pensionari, teama că nu le vor ajunge banii pentru medicamente (53%).

Datele integrate în analiză au fost culese din platformă, iar suplimentar a fost administrat un chestionar. Au fost utilizați indicatori precum: conturile, publicările, căutările, sesiunile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Titi

    miercuri, 14.01.2026 at 18:07

    va recomand, frizer, tinichigiu, mecanic auto, constructii renovari, coafeza, manichiurista, electricieni, astia sunt doldora de bani din cauza noastra, cati ati cerut bonul fiscal ?

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 15 minute

Ministrul Dezvoltării: Există o categorie de români care fentează plata impozitelor locale. Cum procedează aceștia
Evenimentacum 45 de minute

Când nu se fac nunți în 2026. Lista zilelor în care Biserica nu oficiază cununii
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum O oră

Unul din trei români își caută al doilea job, ca să facă față scumpirilor. Ce posturi sunt căutate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Când vor fi obligate primăriile să reducă din posturi și ce se întâmplă cu impozitele locale. Anunțul ministrului Dezvoltării
Administrațieacum 2 ore

Construcțiile fără autorizație, supra-impozitate la suprafața reală, în noua reformă a administrației. Care este excepția
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum O oră

Unul din trei români își caută al doilea job, ca să facă față scumpirilor. Ce posturi sunt căutate
Economieacum 6 ore

A scăzut rata anuală a inflației. Cât s-au scumpit produsele și serviciile și care sunt prognozele BNR pentru 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Actualitateacum o zi

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 11 ore

Horoscop 14 ianuarie 2026: Zodia norocoasă, la mijlocul săptămânii. Ziua deciziilor importante
Aiudacum o zi

FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 20 de ore

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 3 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 2 zile

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie