Unul din trei români își caută al doilea job, ca să facă față scumpirilor. Ce posturi sunt căutate

Un român din trei își caută al doilea job, pentru a face față scumpirilor. Aceștia iau în calcul obținerea unui venit suplimentar la începutul anului 2026. Motivul este dat de creșterea impozitelor, a prețului alimentelor și grija ratelor la credite.

Datele sunt relevate într-un studiu realizat de platforma DeLucru.ro.

Se caută mai ales munca ocazională - în retail, curățenie, construcții, reparații sau gospodării rurale.

”Piața muncii se fragmentează în proiecte scurte, ore suplimentare și colaborări punctuale, iar oamenii își diversifică sursele de venit cu aceeași logică cu care companiile își diversifică portofoliile, astfel încât să scape de grija zilei de mâine”, a declarat Gili Boruz, fondatorul platformei DeLucru.ro, potrivit Agerpres.

Categoriile de persoane care caută venit suplimentar

Principalele categorii sociale care manifestă interes pentru veniturile suplimentare sunt tinerii necalificați (16-25 ani), care reprezintă 21% din total.

”Caută de lucru pentru a câștiga bani de buzunar, dar și pentru a căpăta experiență. Caută activități care nu necesită calificare sau experiență prealabilă: lucrător comercial, manipulare marfă, curățenie, ajutor în construcții, zilier în gospodării”, se menționează în comunicat.

O altă categorie sunt pensionarii activi, în vârstă de peste 60 de ani, cu o pondere de 19%. ”Caută activități flexibile, predictibile și aproape de casă: mici reparații, îngrijire curți/grădini, supraveghere, curățenie, transport punctual. Pe fundal, apare frecvent teama că veniturile nu vor acoperi cheltuielile recurente, în special medicamentele, dar și facturile la utilități”, se mai precizează în document.

Pe de altă parte, angajați care caută lucru suplimentar cu vârste între 25 și 55 ani reprezintă 22% din total. Aceștia sunt ”oameni cu job stabil care lucrează și în timpul liber: curățenie, cameristă/menaj, lucrări de finisaje, instalator, electrician, sudor, lucrări în gospodării, agricultură, tâmplărie, proiecte scurte în retail sau servicii”.

O altă categorie menționată sunt mamele care lucrează de acasă, cu vârste între 20 și 45 ani (18%). ”Acestea își caută proiecte la distanță și activități care să le rotunjească veniturile, dar care să le permită să se ocupe în continuare de copii și de treburile casnice”, se arată în comunicat.

Cele mai căutate activități

Conform studiului, în topul celor mai căutate activități care să le genereze bani în plus pentru bugetul lunar sunt:

lucrător comercial/retail - 14%, curățenie (case/scări/spații) - 13%

zilier în gospodării rurale (treburi, lemne, săpat, diverse) - 12%

lucrător în construcții (zugrăveli, finisaje, reparații): 11%

cameristă / menaj (inclusiv apartamente în regim hotelier) - 10%

instalator - 9%, electrician - 8%, sudor - 5%

altele (transport, producție, îngrijire, depozit, diverse) - 18%.

Îngrijorările românilor

Printre îngrijorările românilor și motivele pentru care își caută de lucru sunt:

impozite și taxe percepute în creștere pentru 71% dintre aceștia

teama că își vor pierde locurile de muncă/scăderea veniturilor (64%)

senzația că nu vor avea bani pentru cheltuielile uzuale și mâncare: 59%

pentru pensionari, teama că nu le vor ajunge banii pentru medicamente (53%).

Datele integrate în analiză au fost culese din platformă, iar suplimentar a fost administrat un chestionar. Au fost utilizați indicatori precum: conturile, publicările, căutările, sesiunile.

