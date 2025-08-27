Connect with us

Aiud

Urs semnalat în municipiul Aiud, în zona unității militare. Autoritățile, în alertă

Publicat

acum 12 minute

Prezența unui urs a fost semnalată miercuri seară în municipiul Aiud, pe strada Herja, în zona unității militare, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba.

”Pe strada Herja din Municipiul Aiud, a fost semnalată prezența unui urs printr-un apel la 112.

La fața locului s-a deplasat echipa de intervenție aflată în serviciu, din cadrul Jandarmeriei Alba, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

  • „A fost semnalată prezența unui urs în zona Aiud, pe strada Herja, în zona unității militare! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța fată de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, este mesajul transmis pe Ro-Alert.

La fața locului ursul nu a mai fost observat. Au fost efectuate manevre de alungare prin folosirea mijloacelor acustice și luminoase ale autospecialei din dotare.

La fața locului au fost prezente si autoritățile competente conform OUG.81/2021” au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Foto: Arhivă

