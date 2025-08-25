Va fi vreme de plajă în septembrie, pe litoral. Ce spun meteorologii despre prognoza pentru toamna anului 2025

Va fi vreme de plajă în septembrie, pe litoral, spun meteorologii. După câteva zile răcoroase, urmează o încălzire a vremii, de miercuri. Iar începutul toamnei va aduce temperaturi mai mari.

Apa mării s-a răcit în ultima perioadă, însă meteorologii vin cu vești bune. Va ploua mai puțin, iar vântul se va mai liniști. De asemenea, temperatura apei mării va crește treptat.

Florinela Georgescu, director de prognoze al ANM, spune că există posibilitatea ca vremea să fie mai bună pentru concedii în septembrie și poate chiar la începutul lunii octombrie.

„Ne apropiem de închiderea sezonului pe litoralul românesc. Dar dacă suntem mai doritori de o vreme mai blândă, mai calmă, recomand să urmărim cum evoluează vremea pe litoral în luna septembrie și, cine știe, poate chiar și la începutul lunii octombrie”, a declarat meteorologul, pentru Digi24.ro.

În Constanța și pe litoral, de joi, vor fi 27-28 de grade Celsius, după câteva zile mai răcoroase (24-26 grade). Începutul toamnei aduce temperaturi de 29 de grade. Este posibil să pouă în perioada 5-6 septembrie. Sunt prognozate și două zile de furtuni (12-13 septembrie).

Temperaturile vor ajunge la 22-24 de grade după 18 septembrie. Dar și la începutul lunii octombrie vor mai fi câteva zile cu maxime peste 20 de grade.

Este de remarcat însă diferența mare de temperatură de la o săptămână la alta, nu doar pe litoral ci și în țară. Va fi frig și la noapte și marți. De miercuri se încălzește și se va ajunge la 35 de grade în Transilvania și Banat, respectiv 37 de grade în sudul țării.

Apoi se răcorește iar, însă va urma o nouă perioadă mai caldă.

