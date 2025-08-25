Connect with us

Eveniment

Va fi vreme de plajă în septembrie, pe litoral. Ce spun meteorologii despre prognoza pentru toamna anului 2025

Publicat

acum O oră

Va fi vreme de plajă în septembrie, pe litoral, spun meteorologii. După câteva zile răcoroase, urmează o încălzire a vremii, de miercuri. Iar începutul toamnei va aduce temperaturi mai mari.

Apa mării s-a răcit în ultima perioadă, însă meteorologii vin cu vești bune. Va ploua mai puțin, iar vântul se va mai liniști. De asemenea, temperatura apei mării va crește treptat.

Florinela Georgescu, director de prognoze al ANM, spune că există posibilitatea ca vremea să fie mai bună pentru concedii în septembrie și poate chiar la începutul lunii octombrie.

„Ne apropiem de închiderea sezonului pe litoralul românesc. Dar dacă suntem mai doritori de o vreme mai blândă, mai calmă, recomand să urmărim cum evoluează vremea pe litoral în luna septembrie și, cine știe, poate chiar și la începutul lunii octombrie”, a declarat meteorologul, pentru Digi24.ro.

În Constanța și pe litoral, de joi, vor fi 27-28 de grade Celsius, după câteva zile mai răcoroase (24-26 grade). Începutul toamnei aduce temperaturi de 29 de grade. Este posibil să pouă în perioada 5-6 septembrie. Sunt prognozate și două zile de furtuni (12-13 septembrie).

Temperaturile vor ajunge la 22-24 de grade după 18 septembrie. Dar și la începutul lunii octombrie vor mai fi câteva zile cu maxime peste 20 de grade.

Este de remarcat însă diferența mare de temperatură de la o săptămână la alta, nu doar pe litoral ci și în țară. Va fi frig și la noapte și marți. De miercuri se încălzește și se va ajunge la 35 de grade în Transilvania și Banat, respectiv 37 de grade în sudul țării.

Apoi se răcorește iar, însă va urma o nouă perioadă mai caldă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 31 de minute

FOTO: Alba Iulia și alte localități din județ, survolate de o aeronavă militară proiectată pentru misiuni de fotografie aeriană
Evenimentacum O oră

Va fi vreme de plajă în septembrie, pe litoral. Ce spun meteorologii despre prognoza pentru toamna anului 2025
Evenimentacum 2 ore

ADR Centru cumpără un autoturism electric și alte cinci mașini plug-in hybrid. Care este valoarea investiției
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum 13 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Taxare inversă a TVA pentru legume și fructe. Ce planuri are Guvernul. Anunțul ministrului Finanțelor
Actualitateacum o zi

A scăzut producția de gaz în România. Importurile, în creștere cu peste 50%. Date INS
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale
Evenimentacum 3 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 8 ore

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum o zi

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

toamna frunze vremea meteo
Evenimentacum 3 ore

Vremea până în 7 septembrie în Transilvania și în țară. Temperaturi neobișnuite. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni
Evenimentacum o zi

Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
DR. HOLHOS oftalmologie spital operatii
Evenimentacum 12 ore

Comunicat Dr. Teodor Holhoș: peste 5.500 de operații pe an, din toată sfera oftalmologiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu Pop, oferă din economiile personale burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi
Educațieacum 4 ore

Titularizare 2025: repartizarea candidaților cu medie cel puțin 7 și a titularilor prin detașare la cerere, în 26-27 august
Mai mult din Educatie