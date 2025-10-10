Connect with us

Educație

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ

Publicat

acum 2 ore

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba și din țară. Săptămâna de vacanță este stabilită de fiecare inspectorat școlar județean.

Potrivit Ministerului Educației și a Cercetării, săptămâna de vacanță de schi, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Astfel, elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.

Sursă foto: edu.ro

Sursă foto: edu.ro

Vacanța de schi pe județe

În săptămâna 9 – 15 februarie:

  • Bistrița-Năsăud
  • Cluj
  • Timiș

În săptămâna 16 – 22 februarie:

  • Arad
  • Argeș
  • Bihor
  • Brașov
  • București
  • Buzău
  • Călărași
  • Caraș-Severin
  • Dâmbovița
  • Dolj
  • Gorj
  • Iași
  • Ialomița
  • Ilfov
  • Mehedinți
  • Olt
  • Prahova
  • Sălaj
  • Teleorman
  • Tulcea
  • Vâlcea

În săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026:

  • Alba
  • Bacău
  • Botoșani
  • Brăila
  • Constanța
  • Covasna
  • Galați
  • Giurgiu
  • Harghita
  • Maramureș
  • Mureș
  • Neamț
  • Satu Mare
  • Sibiu
  • Suceava
  • Vaslui
  • Vrancea

Vacanțele din anul școlar 2025 – 2026

Până atunci, elevii mai au vacanța de toamnă și cea pentru sărbătorile de iarnă.

  • Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;
  • Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;
  • Vacanța de schi: între 9 februarie – 1 martie 2026 (situația pe județe mai sus);
  • Vacanța de Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;
  • Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Structura anului școlar 2025 – 2026

Perioade de cursuri:

  • Modul 1: 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025;
  • Modul 2: 3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025;
  • Modul 3: din 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, sau până vineri, 13 februarie 2026 / 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, după consultarea cu părinții, elevii și profesorii din fiecare unitate de învățământ.
  • Modul 4: din 16 februarie 2026, sau luni, 23 februarie 2026 / 2 martie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, până vineri, 3 aprilie 2026.
  • Modul 5: 15 aprilie 2026 – 19 iunie 2026.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Gica

    vineri, 10.10.2025 at 14:25

    N-avem bani !!!
    Ați triplat tot !!!

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de minute

O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa suferă de depresie sau anxietate. Sondaj OMS
Administrațieacum 52 de minute

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Cugiracum O oră

Grevă spontană la Uzina Mecanică din Cugir. Circa 450 de angajați au întrerupt lucrul, nemulțumiți de salariile mici
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 52 de minute

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 20 de ore

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum o zi

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Evenimentacum 7 ore

VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Evenimentacum o zi

Salbă de medalii pentru lotul de taekwondo din Alba Iulia la Cupa României: 24 de sportivi au intrat pe suprafața de luptă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

(P) VIDEO: Benvenuti redeschide cu un nou concept magazinul din Alba Mall. Reduceri, stil și o nouă experiență de shopping
Actualitateacum o zi

Premiile Nobel pentru Literatură 2025: Cine sunt scriitorii considerați favoriți. Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, șanse mici
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 23 de ore

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 23 de ore

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 30 de minute

O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa suferă de depresie sau anxietate. Sondaj OMS
Evenimentacum o zi

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 8 ore

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie