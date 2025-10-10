Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba și din țară. Săptămâna de vacanță este stabilită de fiecare inspectorat școlar județean.

Potrivit Ministerului Educației și a Cercetării, săptămâna de vacanță de schi, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Astfel, elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.

Vacanța de schi pe județe

În săptămâna 9 – 15 februarie:

Bistrița-Năsăud

Cluj

Timiș

În săptămâna 16 – 22 februarie:

Arad

Argeș

Bihor

Brașov

București

Buzău

Călărași

Caraș-Severin

Dâmbovița

Dolj

Gorj

Iași

Ialomița

Ilfov

Mehedinți

Olt

Prahova

Sălaj

Teleorman

Tulcea

Vâlcea

În săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026:

Alba

Bacău

Botoșani

Brăila

Constanța

Covasna

Galați

Giurgiu

Harghita

Maramureș

Mureș

Neamț

Satu Mare

Sibiu

Suceava

Vaslui

Vrancea

Vacanțele din anul școlar 2025 – 2026

Până atunci, elevii mai au vacanța de toamnă și cea pentru sărbătorile de iarnă.

Vacanța de toamnă : de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025; Vacanța de iarnă : de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026; Vacanța de schi : între 9 februarie – 1 martie 2026 (situația pe județe mai sus);

: între 9 februarie – 1 martie 2026 (situația pe județe mai sus); Vacanța de Paște : de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;

: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026; Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Perioade de cursuri:

Modul 1 : 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025;

: 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025; Modul 2 : 3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025;

: 3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025; Modul 3 : din 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, sau până vineri, 13 februarie 2026 / 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, după consultarea cu părinții, elevii și profesorii din fiecare unitate de învățământ.

: din 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, sau până vineri, 13 februarie 2026 / 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, după consultarea cu părinții, elevii și profesorii din fiecare unitate de învățământ. Modul 4 : din 16 februarie 2026, sau luni, 23 februarie 2026 / 2 martie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, până vineri, 3 aprilie 2026.

: din 16 februarie 2026, sau luni, 23 februarie 2026 / 2 martie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, până vineri, 3 aprilie 2026. Modul 5: 15 aprilie 2026 – 19 iunie 2026.

