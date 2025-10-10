Educație
Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba și din țară. Săptămâna de vacanță este stabilită de fiecare inspectorat școlar județean.
Potrivit Ministerului Educației și a Cercetării, săptămâna de vacanță de schi, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.
Astfel, elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.
Vacanța de schi pe județe
În săptămâna 9 – 15 februarie:
- Bistrița-Năsăud
- Cluj
- Timiș
În săptămâna 16 – 22 februarie:
- Arad
- Argeș
- Bihor
- Brașov
- București
- Buzău
- Călărași
- Caraș-Severin
- Dâmbovița
- Dolj
- Gorj
- Iași
- Ialomița
- Ilfov
- Mehedinți
- Olt
- Prahova
- Sălaj
- Teleorman
- Tulcea
- Vâlcea
În săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026:
- Alba
- Bacău
- Botoșani
- Brăila
- Constanța
- Covasna
- Galați
- Giurgiu
- Harghita
- Maramureș
- Mureș
- Neamț
- Satu Mare
- Sibiu
- Suceava
- Vaslui
- Vrancea
Vacanțele din anul școlar 2025 – 2026
Până atunci, elevii mai au vacanța de toamnă și cea pentru sărbătorile de iarnă.
- Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;
- Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;
- Vacanța de schi: între 9 februarie – 1 martie 2026 (situația pe județe mai sus);
- Vacanța de Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;
- Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
Structura anului școlar 2025 – 2026
Perioade de cursuri:
- Modul 1: 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025;
- Modul 2: 3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025;
- Modul 3: din 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, sau până vineri, 13 februarie 2026 / 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, după consultarea cu părinții, elevii și profesorii din fiecare unitate de învățământ.
- Modul 4: din 16 februarie 2026, sau luni, 23 februarie 2026 / 2 martie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, până vineri, 3 aprilie 2026.
- Modul 5: 15 aprilie 2026 – 19 iunie 2026.
Gica
vineri, 10.10.2025 at 14:25
N-avem bani !!!
Ați triplat tot !!!