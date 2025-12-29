Connect with us

Vacanța de iarnă 2025-2026: ce drepturi au pasagerii care călătoresc cu avionul sau cu trenul în Uniunea Europeană

Vacanța de iarnă 2025-2026: cei care călătoresc în zilele libere de Anul Nou au la dispoziție informații despre drepturile pe care le au la transportul cu avionul sau trenul, pentru evitarea situațiilor nedorite.

InfoCons oferă detalii, astfel încât fiecare călătorie să se desfășoare în condiții corecte și sigure.

Drepturile pasagerilor din transportul aerian

Călătorii care utilizează transportul aerian beneficiază de numeroase drepturi menite să le protejeze în diverse situații, precum refuzul la îmbarcare, întârzierile, anulările sau problemele legate de bagaje.

Este important ca pasagerii să fie informați despre aceste drepturi pentru a putea solicita asistență, despăgubiri sau soluții adecvate atunci când întâmpină dificultăți.

În cazul refuzului la îmbarcare, pasagerii pot fi respinși din motive precum siguranța, sănătatea sau documentația incorectă. Aceștia au dreptul la asistență gratuită, inclusiv mese, băuturi, cazare și transport către locul de cazare, dacă este necesar.

În situațiile de întârziere, drepturile variază în funcție de durata așteptării și distanța zborului, incluzând despăgubiri pentru întârzieri de peste 3 ore, cu excepția circumstanțelor extraordinare.

Anulările zborurilor conferă pasagerilor drepturi precum rambursarea, redirecționarea sau cazare, în funcție de situație. În cazul suprarezervării, aceștia pot solicita despăgubiri, rambursări sau redirecționări.

Drepturile pasagerilor din transportul feroviar

Pasagerii trenurilor din UE beneficiază de drepturi importante privind prețul biletelor, întârzierile, anulările și incidentele. Prețurile biletelor nu pot fi influențate de naționalitatea cumpărătorului sau locul de achiziție. Drepturile se aplică tuturor călătoriilor feroviare din UE, cu posibile excepții pentru transportul intern sau curse internaționale din afara UE.

În caz de întârziere de cel puțin o oră, pasagerii pot opta pentru rambursarea biletului, continuarea călătoriei sau alte mijloace de transport. În astfel de situații, companiile trebuie să ofere gustări, cazare sau despăgubiri financiare (25%-50% din prețul biletului, în funcție de întârziere).

Pentru bagaje înregistrate pierdute sau deteriorate, despăgubirile pot ajunge la 1.300 EUR/bagaj, iar în caz de accidente feroviare, compensațiile pot include sume pentru bagaje (până la 1.500 EUR) și daune personale (minim 21.000 EUR în caz de deces).

Drepturile pasagerilor din transportul maritim

Pasagerii care călătoresc cu vaporul în Uniunea Europeană sunt protejați de Directiva 2014/90/UE, care le garantează mai multe drepturi esențiale. Aceasta include dreptul la informații clare și accesibile despre condițiile călătoriei și procedurile de reclamații.

Persoanele cu handicap sau mobilitate redusă au dreptul la asistență gratuită în porturi și pe navă, inclusiv facilități pentru îmbarcare și debarcare. În caz de întârziere, anulare sau refuz la îmbarcare, pasagerii pot primi despăgubiri și asistență, care pot include hrană, băuturi, cazare și transport alternativ.

De asemenea, pasagerii au dreptul la despăgubiri pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor, iar operatorii sunt responsabili pentru asigurarea unor condiții de călătorie sigure și sănătoase. Pasagerii trebuie să fie informați despre tarife și condiții înainte de rezervare și să contacteze operatorii în caz de probleme pentru a afla despre drepturile lor specifice.

