FOTO: Bărbat rămas împotmolit cu mașina în apropiere de Poarta Raiului, ajutat de jandarmii din Alba

Un bărbat, aflat la volanul unui autoturism, care a rămas miercuri împotmolit în zăpadă în apropiere de Poarta Raiului, a fost ajutat de jandarmi. Acesta a sunat la 112, după ce a rămas cu mașina în Munții Șureanu, pe Valea Cugirului, la aproximativ 4 kilometri de zona amintită.

”La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, care a intervenit pentru salvarea persoanei aflate în dificultate.

Jandarmii au preluat persoana și au transportat-o la o unitate de cazare din zona Poarta Raiului, neavând nevoie de îngrijiri medicale.â

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba recomandă cetățenilor ca, înainte de a porni la drum în zonele montane, să se informeze cu privire la condițiile meteo și starea traseelor, să utilizeze echipamente adecvate sezonului rece și să evite deplasările în condiții care pot pune în pericol siguranța personală.

Jandarmii montani rămân la datorie pentru sprijinirea cetățenilor aflați în dificultate, în special în zonele montane”, au transmis reprezentanții IJJ Alba.

