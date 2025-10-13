Vaccinul antigripal 2025: unde îl găsești, cine îl primește gratuit. Când este bine să fie făcut pentru ca protecția să fie maximă

Răcirea vremii a adus sezonul virozelor și al gripei. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii – viroze, gripă și pneumonii – au fost raportate în prima săptămână de monitorizare a sezonului rece, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.

Dintre acestea, 172 au fost cazuri de gripă clinică și 3 cazuri confirmate de laborator, cu virus gripal B. Deși pentru viroze nu există vaccin, vaccinul antigripal este disponibil și recomandat atât persoanelor vulnerabile, cât și celor care doresc să se protejeze.

Vaccinul se ridică din farmacie, nu se mai face direct la cabinet

De trei ani, vaccinul antigripal nu mai ajunge în cabinetele medicilor de familie, ci se eliberează din farmacie, pe bază de rețetă.

Persoanele care beneficiază de vaccin compensat (50% sau 100%) trebuie să obțină o rețetă de la medicul de familie sau de la un medic specialist (pediatru, pneumolog etc.).

Cei care nu beneficiază de compensare îl pot cumpăra „la liber” din farmacie, la prețul de 70–80 de lei/doză.

După achiziție, vaccinul trebuie administrat în cabinetul medicului de familie. În unele farmacii (puține la nivel național) se poate face vaccinarea pe loc, dacă există personal instruit și sistem de raportare în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV).

Cine beneficiază de vaccin antigripal gratuit

Ministerul Sănătății a stabilit categoriile de persoane care primesc vaccinul gratuit, în baza rețetei compensate:

Copiii cu vârsta între 6 luni și 18 ani

Femeile gravide

Persoanele între 18 și 65 de ani cu boli cronice (cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, metabolice, oncologice, autoimune, obezitate, HIV/SIDA, imunosupresie sau transplant)

Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani

Personalul medical și auxiliar din domeniul sanitar

De asemenea, persoanele între 45 și 65 de ani fără boli cronice beneficiază de vaccin compensat 50%.

Când este cel mai potrivit moment pentru vaccinare

Perioada ideală pentru vaccinare este octombrie – noiembrie, pentru ca protecția să acopere întreg sezonul gripal (decembrie – martie), a declarat pentru Hotnews medicul Gindrovel Dumitra, coordonator al Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie.

Pentru copii, recomandările sunt diferite:

cei vaccinați anterior și care au peste 9 ani primesc o singură doză;

cei care se vaccinează pentru prima dată au nevoie de două doze, la un interval de 4 săptămâni.

Cât durează protecția oferită de vaccin

Eficiența vaccinului apare după aproximativ două săptămâni de la administrare. Protecția durează între 4 și 6 luni, după care nivelul de imunitate scade treptat.

Din acest motiv, medicii nu recomandă vaccinarea în lunile august – început de septembrie, pentru ca efectul să nu scadă înainte de vârful sezonului gripal, care este de obicei în ianuarie – februarie.

Ce vaccinuri gripale sunt disponibile în farmacii și cât costă

În sezonul 2025–2026, principalele tipuri de vaccinuri antigripale disponibile în farmaciile din România sunt:

Vaxigrip Tetra – vaccin tetravalent produs de Sanofi Pasteur. Este unul dintre cele mai folosite vaccinuri, disponibil în farmacii la un preț între 75 și 85 de lei/doză.

– vaccin tetravalent produs de Sanofi Pasteur. Este unul dintre cele mai folosite vaccinuri, disponibil în farmacii la un preț între 75 și 85 de lei/doză. Influvac Tetra – produs de Abbott Biologicals, oferă protecție împotriva a patru tulpini de virus gripal. Prețul este similar, între 70 și 80 de lei.

– produs de Abbott Biologicals, oferă protecție împotriva a patru tulpini de virus gripal. Prețul este similar, între 70 și 80 de lei. Fluenz Tetra – vaccin nazal, destinat copiilor și adolescenților (acolo unde este disponibil). Se administrează prin pulverizare nazală, fără injecție, dar este mai greu de găsit. În unele farmacii se mai pot găsi Fluarix Tetra sau alte variante echivalente, cu prețuri apropiate.

Toate vaccinurile tetravalente conțin tulpinile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru sezonul 2025–2026, adaptate noilor variante de virus gripal circulante.

