Val de pensionări în Justiție: Procuror de la DIICOT Alba Iulia, eliberat din funcție prin decret de președintele Nicușor Dan

Val de pensionări în Justiție: Președintele Nicușor Dan a semnat 22 de decrete de pensionare a unor procurori și judecători, cu intrare în vigoare de la 1 noiembrie.

Printre acestea se află și un decret privind eliberarea din funcția de procuror a lui Costel-Daniel Chirilă din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Alba Iulia.

Și el va deveni pensionar de la data de 1 noiembrie 2025, iar decretul de eliberare din funcție este o procedură normală.

De numele său se leagă două dosare celebre în Alba: Dosarul Pomponio și ”Prostituate pentru VIP-uri”. Detalii AICI.

Val de pensionări în Justiție: Președintele României, Nicușor Dan, a semnat un număr record de decrete

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Anchidin Adriana, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Sibiu – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Spărios Demis-Marius la Curtea de Apel Brașov – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Manole Anitta-Maria, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Botoșani – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Udroiu Mihail la Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Ancuța Ileana-Mihaela la Curtea de Apel București, în prezent detașată la Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv delegată în funcția de șef al Serviciului sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Cuzman Cristina-Andra la Curtea de Apel Timișoara – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Frujină Ofelia-Raluca, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Argeș – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dumitrescu Cristina-Sorana, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 5 București – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Zaharia Irina, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Iași – pensionare, la data de 3 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Marcu Felicia la Tribunalul Constanța – pensionare, la data de 15 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Roman Mihai Radu la Judecătoria Buftea – pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Rus Alexandra Iuliana la Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dimitriu Virginia-Mariana la Curtea de Apel Galați, delegată în funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal – pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Dimitriu Denis în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Chirilă Costel-Daniel în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Alba Iulia – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Băloi Daniela în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Mihăilă Paul în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Brăila – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Țenț Elena-Olga-Gia în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Timișoara – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Drăgan Adriana-Ligia, prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Popescu Adriana-Mihaela, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Andrei Elena, procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului colonel magistrat Prelipcean Gheorghe, procuror militar șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției Parchetelor Militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 16 noiembrie 2025.

Foto: Imagine realizată cu ajutorul AI. Rol ilustrativ

