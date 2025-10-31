Connect with us

Eveniment

Val de pensionări în Justiție: Procuror de la DIICOT Alba Iulia, eliberat din funcție prin decret de președintele Nicușor Dan

Publicat

acum 2 ore

Val de pensionări în Justiție: Președintele Nicușor Dan a semnat 22 de decrete de pensionare a unor procurori și judecători, cu intrare în vigoare de la 1 noiembrie. 

Printre acestea se află și un decret privind eliberarea din funcția de procuror a lui Costel-Daniel Chirilă din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Alba Iulia.

Și el va deveni pensionar de la data de 1 noiembrie 2025, iar decretul de eliberare din funcție este o procedură normală.

De numele său se leagă două dosare celebre în Alba: Dosarul Pomponio și ”Prostituate pentru VIP-uri”. Detalii AICI.

Val de pensionări în Justiție: Președintele României, Nicușor Dan, a semnat un număr record de decrete

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Anchidin Adriana, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Sibiu – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Spărios Demis-Marius la Curtea de Apel Brașov – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Manole Anitta-Maria, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Botoșani – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Udroiu Mihail la Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Ancuța Ileana-Mihaela la Curtea de Apel București, în prezent detașată la Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv delegată în funcția de șef al Serviciului sinteze și pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al Magistraturii – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Cuzman Cristina-Andra la Curtea de Apel Timișoara – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Frujină Ofelia-Raluca, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Argeș – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dumitrescu Cristina-Sorana, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 5 București – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Zaharia Irina, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Iași – pensionare, la data de 3 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Marcu Felicia la Tribunalul Constanța – pensionare, la data de 15 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Roman Mihai Radu la Judecătoria Buftea – pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Rus Alexandra Iuliana la Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dimitriu Virginia-Mariana la Curtea de Apel Galați, delegată în funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal – pensionare, la data de 1 decembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Dimitriu Denis în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Chirilă Costel-Daniel în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Alba Iulia – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Băloi Daniela în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Mihăilă Paul în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul teritorial Brăila – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Țenț Elena-Olga-Gia în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul teritorial Timișoara – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Drăgan Adriana-Ligia, prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, având gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Popescu Adriana-Mihaela, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Andrei Elena, procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești – pensionare, la data de 1 noiembrie 2025;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului colonel magistrat Prelipcean Gheorghe, procuror militar șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției Parchetelor Militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 16 noiembrie 2025.

Foto: Imagine realizată cu ajutorul AI. Rol ilustrativ

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. iobag

    vineri, 31.10.2025 at 14:43

    Juramantul procurorului: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Șoferii pot solicita al doilea control
Evenimentacum 19 minute

Bărbat din Alba Iulia, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan pe o stradă din oraș. Ce alcoolemie avea
Cugiracum 44 de minute

Accident la Cugir, provocat de un tânăr care a condus băut și fără permis. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum O oră

VIDEO: Accident pe Autostrada A1, pe direcția spre Alba Iulia. Două mașini s-au lovit și au oprit pe banda de viteză
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

STP se opune reducerii programului de transport în Alba Iulia. DOCUMENT transmis AIDA TL
Administrațieacum o zi

VIDEO: Fermierii din Alba avertizează privind pagubele cauzate de lupi și urși. Întâlnire cu autoritățile județene și locale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

A crescut numărul autorizațiilor de construire în primele 9 luni ale anului. În septembrie, s-a construit mai mult în mediul rural
Economieacum 5 ore

FOTO: Tunelurile de pe Autostrada A1 Sebeș – Nădlac. Cum se lucrează pe șantierul dintre Margina și Holdea
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

VIDEO: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan. Ceremonia oficială, la Palatul Parlamentului
Administrațieacum 2 zile

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Evenimentacum 4 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Administrațieacum o zi

Când se deschide Parcul de Crăciun 2025 la Alba Iulia, cu patinoar, brad, carusel și gastronomie europeană. Noutăți
vremea meteo
Evenimentacum 3 zile

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum o săptămână

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Medicii antivacciniști și cei care răspândesc informații false ce pot pune în pericol sănătatea vor fi aspru sancționați. PROIECT
vremea meteo
Evenimentacum 3 zile

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Actualitateacum o zi

Zeci de profesori și alți angajați în învățământ din Alba au participat la protest în București. Revendicările sindicaliștilor
Mai mult din Educatie