Vârstnic din Alba Iulia, condamnat după ce s-a urcat beat la volan și a produs un accident rutier. Ce pedeapsă a primit

Șoferii pot solicita al doilea control

acum 50 de secunde

Un bărbat în vârstă de 72 de ani din Alba Iulia a fost recent condamnat de magistrații din oraș. Pedeapsa a venit după ce s-a urcat beat la volanul unui autoturism și a provocat un accident rutier. 

O decizie în primă instanță a venit în data de 11 decembrie 2025, iar fapta a fost comisă în data de 16 octombrie 2024. Mai exact în ziua respectivă, în jurul orei 18.00, polițiștii din oraș au fost alertați printr-un apel la 112 că vârstnicul s-a urcat la volanul unui autoturism deși era sub influența alcoolului. 

Un martor ocular chiar a subliniat că bărbatul se află ”vădit sub influența” băuturilor alcoolice.

Când polițiștii au ajuns la fața locului în urma apelului la 112, aceștia au constatat că bărbatul a condus autoturismul pe strada Vânătorilor din Alba Iulia și mai mult de atât a avariat un autoturism parcat regulamentar.

Drept urmare l-au testat pe bărbat cu etilotestul, iar apoi l-au dus la spital pentru prelevarea de probe biologice. La spital, în probele de sânge a reieșit că a avut o îmbibație alcoolică de 2,68 g/l alcool pur în sânge la ora 19:00 și de 2,37 g/l alcool pur în sânge la ora 20:00.

În fața magistraților a recunoscut fapta și modul în care s-a produs. Pentru ceea ce a comis, magistrații din Alba Iulia l-au condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, cu suspendare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

