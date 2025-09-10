Vechime în muncă 2025: cum se poate cumpăra și când este necesară pentru pensionare. Suma minimă de plată

Vechime în muncă 2025: una dintre condițiile pentru primirea pensiei de stat în România este, pe lângă cea privind vârsta, și perioada de cotizare la sistemul pensiilor de stat. Chiar dacă o persoană are vârsta legală de pensionare, aceasta nu poate primi pensia dacă nu are perioada minimă de cotizare.

Soluția în aceste cazuri este ”cumpărarea” vechimii în muncă. Legislația actuală prevede posibilitatea de încheiere a unui contract de asigurare socială facultativă (Legea nr. 360/2023). Se poate plăti pentru o perioadă de până la 6 ani vechime în muncă.

Persoanele care nu au cel puțin 15 ani contribuție la sistemul de pensii pot plăti pentru perioada care le lipsește. Legea prevede stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani (perioada minimă pentru drept de pensie). Perioada maximă este de 35 de ani (perioada maximă standard pentru pensie integrală).

Vechime în muncă 2025: cum se încheie contractul de asigurare socială

Potrivit Casei Naționale de Pensii, asigurarea retroactivă se face în baza unui contract de asigurare socială. Acesta se încheie pentru o perioadă de maxim 6 ani calendaristici anteriori lunii încheierii contractului.

Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare.

În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.

Perioada pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială este de cel puţin o lună şi de cel mult 6 ani calendaristici (72 de luni). Perioada trebuie să fie anterioară lunii încheierii contractului. Este cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Dacă la împlinirea termenului de un an, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie în funcţie de plata efectuată.

Vechime în muncă 2025: cine poate cumpăra vechime în muncă

Poate încheia un astfel de contract orice persoană, indiferent de cetățenie, dacă:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială în sistemul public sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale

nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare socială pentru perioade anterioare poate fi semnat de persoana interesată sau după caz, reprezentantul legal ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială. Se încheie cu casa teritorială de pensii competentă în funcţie de domiciliul sau reşedinţa acestora. Contractul are valabilitatea de un an.

Vechime în muncă 2025: documente necesare

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare socială sunt, după caz:

actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie

declarația pe propria răspundere (model anexa 12 lege)

procura specială autentificată cu datele de identificare ale mandantului și ale mandatarului, respectiv cel puțin: numele, prenumele, data nașterii, adresa și CNP.

Vechime în muncă 2025: cum se calculează și cât trebuie plătit

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este venitul lunar asigurat ales de persoana interesată. Acesta trebuie să fie cel puțin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Din 1 ianuarie 2025, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 4.050 lei. Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 1.013 lei (pe lună).

Dacă salariul de bază minim brut pe ţară sau cota contribuției de asigurări sociale se schimbă, contractele de asigurare aflate în derulare nu vor fi afectate.

Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială. Cota este de 25%.

Pentru stagiu de cotizare de un an, suma ce trebuie plătită este de 12.156 de lei (rotunjit; exact: 4050 lei x 25% = 1012,5 lei pe lună x 12 luni = 12.150 lei).

Pentru stagiu de cotizare de doi ani, suma este de 24.312 lei.

Pentru stagiu de cotizare de trei ani, suma este de 36.468 lei

Pentru stagiu de cotizare de patru ani, suma este de 48.624 lei

Pentru stagiu de cotizare de cinci ani, suma este de 60.780 lei

Pentru stagiu de cotizare de șase ani, suma este de 72.936 lei.

Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, în termen de un an de la data încheierii contractului de asigurări sociale.

Dacă venitul ales este mai mare, cifrele diferă față de exemplele de calcul de mai sus.

Vechime în muncă 2025: ce sunt stagiile de cotizare

Potrivit Legii 360/2023, stagiul de cotizare este perioada de timp constituită din stagiul de cotizare contributiv, precum și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare. Cel minim este de 15 ani și cel maxim de 35 de ani.

Stagiu de cotizare contributiv – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii

Stagiu complet de cotizare contributiv – perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate

Stagiu minim de cotizare contributiv – perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă

Vechime în muncă 2025: alte condiții

Contractul de asigurare socială pentru perioade anterioare poate fi denunţat unilateral oricând, din iniţiativa asiguratului, şi produce efecte de la data înregistrării la casa teritorială de pensii competentă a solicitării denunţării unilaterale.

În cazul denunţării unilaterale a contractului de asigurare socială pentru perioade anterioare, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare contributiv astfel realizat se determină corespunzător plăţii efectuate.

În situaţia persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare socială, stagiul de cotizare contributiv se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale.

