Veniturile afacerilor de familie din întreaga lume, estimate să crească cu 84% în 2030. Provocările unui business

Ratele românilor vor crește

Veniturile afacerilor de familie din întreaga lume sunt estimate să crească cu 84% în 2030. Acum reprezintă 19% din veniturile tuturor afacerilor la nivel global, reiese din studiul Deloitte Defining the family business landscape 2025.

Europa va fi regiunea cu cea mai rapidă expansiune a numărului businessurilor de familie în acest deceniu (cu 12%, de la peste 4.000 în 2025 la aproape 4.600 în 2030), iar America de Nord și Asia Pacific vor înregistra cele mai mari creșteri de venituri (cu 97%, la 12 trilioane de dolari și, respectiv, 9 trilioane de dolari), scrie agenția națională de presă, Agerpres. 

Europa conduce și în privința planurilor de extindere ale afacerilor de familie – peste jumătate (51%) intenționează să-și dezvolte operațiunile în regiune în următorii doi ani.

În schimb, America de Nord se află pe locul doi, cu 48% dintre afaceri care caută să se extindă pe această piață, urmată de Asia Pacific (40%).

Afacerile de familie reprezintă 22% dintre companiile la nivel global

Potrivit companiei de consultanță, în prezent, afacerile de familie totalizează peste 18.000 de entități și reprezintă 22% dintre companiile din întreaga lume, în creștere de la aproape 16.200 în 2020.

Totuși, până în 2030, numărul acestora ar urma să depășească 19.700, reflectând un avans de 22% între 2020 și 2030.

Conform studiului, Asia Pacific are cele mai multe businessuri de familie din lume, respectiv 7.595, urmată de:

  • America de Nord: 5.152,
  • Europa: 4.084,
  • Orientul Mijlociu: 528,
  • Africa: 377,
  • America de Sud: 352.

În privința riscurilor viitoare, afacerile de familie pun pe primul loc incertitudinea economică – 69% dintre participanți susțin că reprezintă un risc moderat sau ridicat, iar 68% spun că provoacă întârzieri în planurile de investiții.

Incertitudinea economică este amplificată de tensiunile geopolitice, consideră 73% dintre participanți, în timp ce 70% estimează că majorarea tarifelor vamale le va afecta activitatea.

Un alt risc important identificat de participanții la studiu este cel legat de amenințările cibernetice (69%). Evoluțiile din tehnologie sunt percepute ca fiind pozitive, astfel că 40% dintre participanții la studiu susțin că investesc în inovație și inteligență artificială pentru a-și crește eficiența operațională și pentru a gestiona riscurile.

Factorii succesului și provocările unui business de familie

”Componenta esențială a succesului unei afaceri de familie care poate rezista testului timpului este guvernanța eficientă. Prin stabilirea exactă a rolurilor și responsabilităților, implementarea unor mecanisme robuste de supraveghere și comunicare, guvernanța îmbunătățește reziliența unui business de familie, îi consolidează reputația și îi sporește șansele de succes pe termen lung.

La capitolul provocări, dincolo de cele menționate deja – incertitudine economică, amenințări cibernetice, risc geopolitic și medii de reglementare în evoluție -, trebuie subliniate și cele interne, legate de succesiune și de profesionalizarea conducerii.

În acest context, afacerile de familie vor fi nevoite să găsească un echilibru între păstrarea valorilor de bază ale familiei, îmbrățișând în același timp instrumentele, structurile și parteneriatele care susțin creșterea durabilă”, a declarat Alexandra Smedoiu, partener Deloitte România, citată în comunicat.

Conform studiului, planificarea succesiunii rămâne o prioritate critică pentru jumătate dintre participanți (49%).

Totodată, principalele provocări de guvernanță cu care se confruntă afacerile de familie se referă la incertitudinea cu privire la persoanele responsabile cu luarea deciziilor (37%) și la planificarea succesiunii funcțiilor de conducere (36%).

Tot mai multe afaceri iau în considerare schimbări în structura de proprietate

Pe de altă parte, tot mai multe businessuri de familie acceptă schimbări în structura de proprietate – mai mult de un sfert (26%) iau în considerare atragerea de investiții externe sau participații de capital, 19% caută să crească participația conducerii din afara familiei în afacere, 12% intenționează să se listeze la bursă și 3% vor să vândă afacerea integral, potrivit Agerpres.

Studiul Deloitte Defining the family business landscape 2025, aflat la prima ediție, a fost efectuat în rândul directorilor executivi din aproape 1.600 de afaceri de familie din întreaga lume, deținute majoritar de familie (peste 51%) și cu venituri anuale mai mari de 100 de milioane de dolari fiecare.

