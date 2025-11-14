Connect with us

Verificarea și rezervarea denumirilor asociațiilor și fundațiilor se va putea face printr-o platformă online. Proiect, la Senat

Verificarea și rezervarea denumirilor asociațiilor, fundațiilor și federațiilor se va putea face online, printr-o platformă electronică națională, gestionată de Ministerul Justiției. Un proiect legislativ în acest sens, pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere pe 11 noiembrie.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PNL, USR și PSD, în prezent, procedura de verificare şi rezervare a denumirilor pentru societăţi comerciale este gestionată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și permite utilizarea mijloacelor electronice, într-un sistem complet digitalizat. În schimb, pentru asociaţii, fundaţii şi federaţii, competenţa aparţine Ministerului Justiţiei, însă procedura de verificare şi rezervare a denumirilor se desfăşoară în continuare în mare parte pe suport de hârtie, prin completarea de formulare tipizate, depunerea fizică a documentelor la ghişeu şi timpi îndelungaţi de procesare.

Această discrepanță între nivelul de digitalizare al mediului de afaceri și cel al societății civile creează o inechitate administrativă semnificativă.

„În timp ce fimele beneficiază de o procedură online, rapidă şi transparentă, persoanele fizice sau juridice care doresc să înfiinţeze o asociaţie, o fundaţie sau o federaţie sunt nevoite să parcugă paşi birocratici depăşiţi de realităţile tehnologice şi de standardele europene actuale”, se precizează în expunerea de motive a proiectului, publicată pe site-ul Senatului.

Verificarea denumirilor asociațiilor și fundațiilor se va putea face online

Astfel, proiectul prevede ca verificarea disponibilităţii şi rezervarea denumirilor asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor, precum şi emiterea dovezii disponibilităţii denumirii, se va putea realiza prin intermediul unei platforme electronice naţionale, accesibilă publicului online şi gratuit prin intermediul site-ului Ministerului Justiţiei.

Persoanele fizice sau juridice vor putea solicita verificarea disponibilităţii denumirii exclusiv prin autentificare şi completarea unui fomular electronic cu semnătură electronică calificată. Actele doveditoare. aferente procedurii, se vor putea depune exclusiv în format electronic.

În cadrul verificării, platfoma va indica existenţa unor riscuri de confuzie cu denumiri de persoane juridice înregistrate sau mărci în vigoare. Rezultatele verificării au caracter informativ pentru marcă, iar înregistrarea denumirii nu substituie procedurile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Dovada disponibilităţii denumirii se va emite exclusiv în format electronic şi semnată cu semnătura electronică calificată a Ministerului Justiţiei. Rezervarea denumirii este valabilă 90 de zile de la data emiterii dovezii.

