Economie

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni

Publicat

acum 36 de secunde

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, vineri, la 6,52% pe an.

Anterior era de 6,54% pe an, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,67% pe an, de la 6,68%, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,85%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an.

Este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent, potrivit Agerpres.

