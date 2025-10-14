Economie
Vești mai bune pentru românii cu credite în lei: A scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
A scăzut ușor indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă. Miercuri, acesta a ajuns la 6,47% pe an, de la 6,48% pe an în ședința precedentă.
Datele au fost publicate de Banca Națională a României (BNR), potrivit Agerpres.
Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,61% pe an, de la 6,62% în ședința precedentă.
Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,81% de la 6,82%.
În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), acesta este de 6,06% în perioada octombrie-decembrie.
Este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare în trimestrul II. Este la cel mai ridicat nivel de până acum.
Indicele este aplicat cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință. Ulterior, IRCC va coborî la 5,68%.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele pe piața interbancară în lei. Este un indice utilizat anterior pentru calculul dobânzilor variabile la credite.
Deși din 2019 a fost înlocuit pentru creditele noi de consumator de către IRCC, ROBOR rămâne relevant pentru creditele vechi, în special cele de tip Prima Casă.
Dobânda de referință a rămas la 6,5% pe an
În ședința din 8 octombrie, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an (același, din august 2024 până acum).
Totodată, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an.
BNR a mai decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.
