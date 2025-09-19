VIDEO: ACCIDENT la Alba Iulia. Un bărbat a fost lovit de o mașină pe b-dul Revoluției, după ce a traversat prin loc nepermis

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza, în jurul orei 16:00, pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, între Colegiul Militar și Piață. Un bărbat a fost lovit de o mașină, după ce a traversat strada prin loc nepermis.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Un bărbat ar fi traversat strada, prin loc nepermis, fiind surprins și accidentat de un autoturism.

Polițiștii efectuează cercetarea la fața locului, în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

