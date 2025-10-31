VIDEO: Accident pe Autostrada A1, pe direcția spre Alba Iulia. Două mașini s-au lovit și au oprit pe banda de viteză

Un accident s-a petrecut vineri pe Autostrada A1, pe sensul Sibiu – Alba Iulia. Potrivit unor imagini transmise Alba24, a fost vorba despre o tamponare față spate între două autoturisme.

Potrivit cititorului Alba24, accidentul s-a produs la kilometrul 271. Cele două mașini au rămas oprite pe banda de viteză, iar pasagerii au coborât.

Ceilalți participanți la trafic au încetinit la viteze foarte mici pentru a proteja persoanele coborâte din mașini și pentru a putea traversa zona în siguranță.

