VIDEO: Accident produs de o șoferiță de 65 de ani din Alba, pe un drum din Cluj. A fost rănită atât ea, cât și pasagera din mașină

Accident produs de o șoferiță de 65 de ani din Alba, pe un drum național din Cluj: În data de 14 august a.c., în jurul orei 12.45, pe DN1C-E576, în comuna Icold a fost înregistrat un accident rutier cu implicarea unui singur autoturism, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a constatat că o femeie de 65 de ani, din județul Alba, care conducea un autoturism din direcția municipiului Gherla, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând într-un cap de pod de pe marginea părții carosabile.

În urma evenimentului, a rezultat rănirea conducătoarei auto precum și a unui pasager, respectiv o femeie de 68 de ani, acestea fiind transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

