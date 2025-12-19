Eveniment
VIDEO: Accident rutier în cartierul Micești din Alba Iulia, surprins pe o cameră video. Impact între două mașini
Un accident rutier s-a produs vineri, în jurul orei 13:00, pe strada Zlatnei din cartierul albaiulian Micești, în zona intersecției cu strada Pădurii. Două autoturisme au fost implicate într-o tamponare.
Evenimentul rutier a fost surprins pe o cameră video de bord de către un participant la trafic.
Pe imaginile video se poate observa cum un autoturism marca BMW a lovit din spate un autoturism marca Volkswagen, care se afla oprit la intersecție, așteptând să efectueze un viraj la stânga.
