VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între o mașină și o autobasculantă, în cartierul Ampoi 3
Un accident rutier s-a produs marți dimineața la Alba Iulia, pe Bulevardul Republicii, în cartierul Ampoi 3. O mașină a fost lovită de o autobasculantă, pe sensul spre cartierul Cetate, înainte de intersecția cu strada Emil Racoviță.
În urma accidentului, circulația pe banda 1 și 2 a fost temporar îngreunată.
În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism marca Opel și o autobasculantă.
Revenim cu detalii.
