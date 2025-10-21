Connect with us

Eveniment

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între o mașină și o autobasculantă, în cartierul Ampoi 3

Publicat

acum 4 secunde

Un accident rutier s-a produs marți dimineața la Alba Iulia, pe Bulevardul Republicii, în cartierul Ampoi 3. O mașină a fost lovită de o autobasculantă, pe sensul spre cartierul Cetate, înainte de intersecția cu strada Emil Racoviță.

În urma accidentului, circulația pe banda 1 și 2 a fost temporar îngreunată.

În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism marca Opel și o autobasculantă.

Revenim cu detalii.

