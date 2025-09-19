Eveniment
VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Un accident rutier s-a petrecut vineri dimineața pe Calea Moților din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit.
Din primele date, în accident sunt implicate un autoturism BMW și un Volvo.
Circulația rutieră a fost îngreunată în zona accidentului, la intersecția cu strada Ștefan cel Mare.
Potrivit Poliției, nu au fost persoane rănite.
Cele două autovehicule au fost serios avariate.
