VIDEO: Adolescent de 16 ani din Bucerdea Grânoasă, reținut. Câți bani i-a furat unui bărbat care-l ajuta cu mâncare și haine

Un adolescent de 16 ani din Bucerdea Grânoasă a fost reținut, luni, de polițiști, pentru furt calificat. Acesta a sustras bani din locuința unui bărbat care-la ajuta cu mâncare și haine.

Potrivit IPJ Alba, luni, 22 septembrie, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 16 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.



Din cercetări a reieșit că, în perioada mai – 18 septembrie 2025, tânărul ar fi profitat de neatenția unui bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă și ar fi pătruns, în repetate rânduri, în locuința acestuia. De acolo ar fi sustras 1.850 de euro și 800 de lei.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, obișnuia să îl ajute pe tânărul de 16 ani cu alimente și articole vestimentare.

Prejudiciul cauzat a fost recuperat parțial și restituit persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

imagini: IPJ Alba

