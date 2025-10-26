Connect with us

Eveniment

VIDEO: AJVPS Alba a eliberat recent cinci exemplare de cerbi lopătari, în fondul cinegetic Pianu

Publicat

acum O oră

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba continuă acțiunile de populare cu cerbi lopătari.

Recent, reprezentanții asociației au eliberat 5 exemplare de cerb lopătar în Fondul Cinegetic 52 Pianu, gestionat de către asociație.

Fondul de vânătoare are o suprafață totală de 13.126 ha, dintre care 3.443 ha de pădure, 7.023 ha de terenuri arabile, fânețe, vii, livezi, etc. și 2.509 ha de pășuni și izlazuri. Totalul suprafeței productive cinegetic este de 12.990 ha.

Fondul 52 Pianu are ca limită în partea de Nord râul Mureș, de la vărsarea râului Sebeș și până la Piatra Luncii, la Est râul Sebeș, de la vărsarea văii Răchitei până la confluența cu râul Mureș, la Sud fondul de vânătoare Purcăreți, pe valea Răchitei iar la Vest OS Cugir pe culmea Notarului și culmea Văraticului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

VIDEO: AJVPS Alba a eliberat recent cinci exemplare de cerbi lopătari, în fondul cinegetic Pianu
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Clădirea fostului cinematograf din Roșia Montană va fi restaurată. Cum va arăta și cât vor costa lucrările
vremea in alba prognoza meteo vreme
Evenimentacum 3 ore

Vreme schimbătoare în Alba: prognoza meteo pe localități în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 3 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Cum poate o persoană fizică să-și ceară insolvența. Cea mai mare datorie pentru care s-a aplicat legea
Economieacum 2 zile

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 5 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 7 ore

FOTO: Competiția de șah rapid „Memorialul Mihail Breaz” și-a desemnat câștigătorii, la Alba Iulia. LISTA premianților
Blajacum 24 de ore

Volei Alba Blaj, victorie împotriva formației Dinamo București, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 4 ore

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Horoscop
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 5 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Evenimentacum 9 ore

Ministrul Sănătății anunță o reorganizare a DSP-urilor. Alexandru Rogobete: „S-a pierdut total controlul”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum 2 zile

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
Mai mult din Educatie