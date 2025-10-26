VIDEO: AJVPS Alba a eliberat recent cinci exemplare de cerbi lopătari, în fondul cinegetic Pianu

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba continuă acțiunile de populare cu cerbi lopătari.

Recent, reprezentanții asociației au eliberat 5 exemplare de cerb lopătar în Fondul Cinegetic 52 Pianu, gestionat de către asociație.

Fondul de vânătoare are o suprafață totală de 13.126 ha, dintre care 3.443 ha de pădure, 7.023 ha de terenuri arabile, fânețe, vii, livezi, etc. și 2.509 ha de pășuni și izlazuri. Totalul suprafeței productive cinegetic este de 12.990 ha.

Fondul 52 Pianu are ca limită în partea de Nord râul Mureș, de la vărsarea râului Sebeș și până la Piatra Luncii, la Est râul Sebeș, de la vărsarea văii Răchitei până la confluența cu râul Mureș, la Sud fondul de vânătoare Purcăreți, pe valea Răchitei iar la Vest OS Cugir pe culmea Notarului și culmea Văraticului.

