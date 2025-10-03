VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți

Aurelian David Popescu, sportiv legitmat la Club Sportiv Municipal Alba Iulia (CSM Alba Iulia) a urcat cea mai înaltă treaptă a podimului, la Campionatul Național de Cadeți.

Competiția sportivă dedicată tinerilor boxeri români are loc la Năvodari, în perioada 28 septembrie – 4 octombrie.

Sportivul din Alba Iulia a concurat la categoria 46 de kilograme și la avut la colțul său pe Andrei Dărămuș, fost luptător profesionist, actual antrenor de box la CSM Unirea Alba Iulia.

Parcursul lui David la competiția națională, de la primul pas în ring și până la cea mai înaltă treapă a fost unul de patru meciuri. Mai exact sportivul din Alba a avut trei meciuri de disputat până când să urce în ring la meciul final, la categoria sa de greutate.

Meciul de final a fost împotriva unui sportiv experimentat din Basarabia, dar care este înregistrat la un club din România. Un sportiv puternic, dar peste care luptătorul din Alba Iulia a reușit să treacă cu brio.

Drept urmare după patru meciuri, David a devenit campion la categoria sa de greutate, sub îndrumarea antrenorului Andrei Dărămuș.

”A fost un campionat greu, cu meciuri puternice, dar peste care am reușit să trecem. Acum speram să reușim în următoarele zile să îl înscriem pe David la Campionatele Europene. Timpul este scurt, dar încercăm. De mai bine de 20 de ani Alba Iulia nu a mai avut un campion național la cadeți, a declarat Andrei Dărămuș, pentru alba24.ro.

Mai exact sportivul din Alba Iulia are șansele să participe la Campionatul European, a precizat antrenorul CSM Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News