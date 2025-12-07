VIDEO: Ansamblul folcloric ”Valea Târnavelor” a câștigat finală emisiunii The Ticket 2025 și premiul de 100.000 de euro

Copiii de la ansamblul folcloric „Valea Târnavelor” au câștigat sâmbătă, 6 decembrie finala emisiunii The Ticket 2025, de pe Antena1.

Publicul de acasă a decis câștigătorul emisiunii, dar și premiul de 100.000 de euro. A fost un moment emoțonant dar și plin de suspans la finalul emisiunii când prezentatorii au anunțat câștigătorii.

Cei 48 de tineri dansatori au oferit la pe scena emisiunii de la Antena 1 momente de dans extraordinare care au câștigat votul telespectatorilor.

Pe lângă finala câștigată reprezentanții județului au scris istorie în seara de, 27 septembrie 2025 când s-au calificat direct în finala emisiunii. Atunci au impresionat juriul. Acum ține doar de spectatori, de publicul de acasă, dacă tinerii ansamblului folcloric vor câștiga premiul de 100.000 de euro.

