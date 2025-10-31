VIDEO: Atacurile de urs în județul Alba. În câte cazuri au intervenit jandarmii și ce măsuri sunt avute în vedere

Problema animalelor sălbatice ce pun în pericol siguranța locuitorilor din Alba și a bunurilor ori animalelor din gospodăriile acestora a fost adusă în atenție din ce în ce mai des în ultima perioadă. Dacă fermierii avertizează privind escaladarea situației și necesitatea unor măsuri concrete, autoritățile județene și locale încearcă să găsească soluții.

În cazurile semnalate de cetățeni, privind prezența animalelor sălbatice, mai ales a urșilor, în apropierea gospodăriilor sau chiar în situații mai grave, de atacuri ale acestora, prima intervenție revine jandarmilor.

Aceștia sunt sesizați, după apelul primit la 112, pentru deplasare în teren și intervenție. Reporterii Alba24 au cerut detalii despre aceste intervenții și situația din teren, de la prim-adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, colonel Ovidiu-Cosmin Jurcoveț, care a prezentat vineri misiunile instituției în primele 9 luni ale anului.

Intervenții pentru combaterea atacurilor de urs în Alba

În primele 9 luni ale anului, jandarmii din Alba au intervenit în 25 de cazuri privind combaterea atacurilor de urs. Dintre acestea, unul a fost de eutanasiere, după ce un urs a fost lovit de o mașină. În restul situațiilor, jandarmii au acționat, potrivit legislației actuale, pentru alungarea animalelor care puneau în pericol persoane, bunuri și proprietăți, a precizat colonelul Cosmin Jurcoveț.



Comparativ, în aceeași perioadă a anului trecut, au fost 24 de intervenții.

Fermieri din zona montană a județului Alba (Apuseni) au semnalat faptul că durează mult până jandarmii pot ajunge la locul solicitării.

Reprezentantul IJJ Alba a explicat că ”depinde de distanța ce trebuie parcursă, având în vedere locul solicitării și dispunerea forțelor de ordine”.

Însă a precizat că Jandarmeria Alba colaborează cu toate instituțiile implicate pentru a reduce pe cât posibil timpul de intervenție. ”Încercăm să îmbunătățim pe zi ce trece orice intervenție a noastră, astfel încât cetățenii să se simtă în siguranță”, a precizat sursa citată.

Legislația

În contextul în care fermierii din Alba au arătat că legislația actuală nu mi corespunde cu situația din teren, și reprezentantul IJJ Alba a recunoscut că realitatea privind numărul și comportamentul urșilor s-a schimbat, din 2021 (când a fost emisă Ordonanța 81) până acum.

Problema a fost ridicată la întâlnirea fermierilor cu autoritățile locale și județene din 30 octombrie.

Autoritățile, asociațiile de fermieri și vânători din Alba pregătesc o propunere de modificare a legislației.

Prevenirea și combaterea atacurilor de urs. Modalitatea de intervenție

Potrivit legislației actuale, asupra exemplarelor de urs brun pot fi exercitate acțiuni de alungare, tranchilizare, relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare. Durata maximă a intervenției este de 24 de ore.

Echipa de intervenție este formată din:

primar/viceprimar (conducător echipă intervenție)

jandarmi

personal tehnic de specialitate angajat al gestionarului

medicul veterinar

Intervenția se face gradual, în funcție de gradul de risc: alungare – tranchilizare/relocare – extragere prin eutanasiere sau împușcare.

Medicul veterinar poate primi armă de tranchilizare/eutanasiere de la autorități publice, persoane fizice sau juridice – cu condiția ca aceasta să fie deținută legal.

