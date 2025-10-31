Connect with us

VIDEO: Aproape 4000 de misiuni ale jandarmilor din Alba, în primele 9 luni ale anului. Numărul infracțiunilor a crescut

Jandarmii din Alba au participat la aproape 4000 de misiuni pe linie de ordine și siguranță publică, în primele 9 luni ale anului. Numărul infracțiunilor constatate a crescut comparativ cu anul trecut.

Datele au fost prezentate vineri de reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba – prim adjunct, colonel Ovidiu Cosmin Jurcoveț și locotenent-colonel Vasile Horea Corpade, șef Serviciu Ordine și Siguranță Publică.

În primele 9 luni ale anului 2025, IJJ Alba a participat la 3820 de misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice.

Dintre acestea, 1.583 au fost executate în mod independent, 629 în stațiuni montane și pe trasee turistice, iar 954 în alte zone de interes operativ.

În mediul urban, au fost desfășurate 949 de misiuni, iar în mediul rural 5, restul de 2.237 de misiuni fiind executate în cooperare cu poliția. Dintre acestea din urmă (mixte cu Poliția Română), 2.064 au avut loc în mediul urban și 173 în mediul rural.

Comparativ cu aceeați perioadă a anului 2024, când au fost executate 4.337 de misiuni de menținere a ordinii publice, se constată o scădere de 11,92%.

Infracțiuni constatate

În ceea ce privește rezultatele obținute, în primele nouă luni ale anului 2025, jandarmii din Alba au constatat 78 de infracțiuni în mod independent, față de 70 în anul anterior. S-a înregistrat o creștere de 11,42%. În cooperare cu poliția, au fost constatate 98 de infracțiuni, comparativ cu 77 în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 27,27%.

Amenzi

Au fost aplicate 1.022 sancțiuni, comparativ cu 1.972 în anul precedent (scădere de 48,17%). Dintre acestea, 63,20% au fost amenzi, în valoare totală de 303.450 lei, iar 36,80% au fost avertismente.

În anul 2024, valoarea totală a amenzilor a fost de 609.800 lei, cu o pondere de 66,99%, în timp ce avertismentele reprezentau 33,01%  din total.

Mandate de aducere

În ceea ce privește mandatele de aducere, în perioada analizată s-a înregistrat o scădere de 19,50%, fiind puse în executare 458 de mandate în 2025, comparativ cu 569 în anul 2024.

Totodată, în domeniul acțiunilor de intervenție preventivă, se constată o scădere de 26,97%, fiind realizate 111 acțiuni în acest an, față de 152 în perioada similară a anului trecut.

Acțiuni de asigurare ordine publică

În primele nouă luni ale anului 2025, unitatea a executat 356 de acțiuni pe linie de asigurare și restabilire a ordinii publice. Dintre acestea, 69 au fost manifestări sportive, 105 cultural- artistice, 19 de protest, 109 comemorative și religioase, 49 promoționale sau comerciale, iar 5 acțiuni au vizat alte tipuri de evenimente.

Comparativ cu acceași perioadă a anului 2024, cand au fost executate 427 de acțiuni de acest tip, se constată o scădere de 16,62%.

”Dialogul și comunicarea rămân principalele instrumente prin care se asigură prevenirea escaladării conflictelor și menținerea unui climat de siguranță. Unitatea noastră a înțeles importanța echipei de dialog, acest element de dispozitiv specializat, format din jandarmi cu pregătire psihologică și abilități avansate de comunicare, care au acționat în permanență pentru informarea și consilierea participanților, stabilind canale de comunicare eficiente și contribuind astfel la desfășurarea pașnică a adunărilor publice” – IJJ Alba.

Măsuri pentru eficiența misiunilor

  • eficientizarea procesului de planificare și organizare a misiunilor de asigurare a ordinii publice, în concordanță cu situația operativă și cadrul normativ incident
  • creșterea numărului de jandarmi care au urmat forme de pregătire continuă pentru desfășurarea misiunilor în cadrul echipelor de dialog și creșterea numărului misiunilor la care au fost constituite echipe de dialog
  • creșterea numărului activităților de sprijin și îndrumare pe timpul executării misiunilor de asigurare/restabilire a ordinii publice
  • constituirea capacităților de intervenție pentru a fi în măsură să gestioneze eventualele situații de risc, în domeniul ordinii și siguranței publice
  • sprijinirea cu efective a structurilor de jandarmerie montană în vederea planificării și organizării misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice în stațiuni montane și pe traseele turistice, în strictă concordanță cu dinamica situației operative
  • planificarea judicioasă a jandarmilor în misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice în sistem integrat, sub coordonarea I.P.J. Alba, în scopul prevenirii și combaterii criminalității stradale și a celorlalte fapte antisociale ce afectează climatul de ordine publică
  • eficientizarea acțiunilor de cooperare/colaborare
  • creșterea gradului de siguranță al elevilor și personalului didactic, și prevenirea delicvenței juvenile în incinta unităților de învățământ preuniversitar
  • creșterea numărului activităților de intervenție preventivă.

Cooperare institițională

IJJ Alba a desfășurat și misiuni de patrulare și de prevenire a infracționalității în mediul urban și rural. A colaborat cu celelalte structuri ale MAI, în operațiuni complexe.

Jandarmeria Alba remarcă cooperarea cu Instituția Prefectului Județului Alba, IPJ Alba și ISU Alba.

