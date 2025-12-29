Connect with us

Eveniment

VIDEO: Aterizări dificile pe Aeroportul din Cluj. Piloții, nevoiți să facă manevre speciale din cauza vântului puternic

Publicat

acum 24 de secunde

Aterizări dificile pe Aeroportul din Cluj. Vântul puternic s-a resimțit, duminică, și în cazul aterizărilor sau decolărilor de aeronave pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca. Imagini inedite cu manevrele efectuate de piloți au fost surprinse și publicate pe rețelele de socializare.

Avioanele au aterizat aproape lateral cu pista aeroportului, apoi au fost redresate. Este o manevră specială, aplicată în caz de condiții meteo nefavorabile.

Reprezentanții aeroportului susțin că traficul aerian s-a desfășurat în condiții de siguranță.


„A fost o intensitate a vântului care, pe alocuri, a depășit 17 metri pe secundă, dar piloții sunt antrenați pentru astfel de condiții. În cazul în care există vânt puternic, se decolează contra vântului. (...) În plus, aeronavele sunt, de asemenea, foarte sigure”, a precizat directorul aeroportului, David Ciceo, pentru digi24.ro.

Potrivit sursei citate, nu au fost probleme în ceea ce privește pasagerii sau cazuri în care piloții să refuze aterizarea pe aeroport, duminică, din cauza condițiilor meteo.

video și foto captură video: Cluj Spotting/ Facebook

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 24 de secunde

VIDEO: Aterizări dificile pe Aeroportul din Cluj. Piloții, nevoiți să facă manevre speciale din cauza vântului puternic
Evenimentacum 30 de minute

Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile
Câmpeniacum O oră

FOTO: Percheziții la Câmpeni. Polițiștii au confiscat peste 200 kilograme de articole pirotehnice. Doi bărbați cu dosar penal
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Primăria Alba Iulia vrea să extindă rețeaua de canalizare pe o stradă din Micești. Cât va costa lucrarea
Administrațieacum 5 zile

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

PROGRAM magazine de Anul Nou 2026: Kaufland, Lidl, Carrefour, Penny, Profi, Selgros, Dacia, Transeuro, mall-uri. Unde e deschis
Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 11 ore

Expert: Facturi mai mari la gaze anul viitor, dacă autoritățile nu iau măsuri. Expiră schema de plafonare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Evenimentacum 5 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 2 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 30 de minute

Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Polițiștii din Alba au donat mâncare pentru câini aflați în grija unor adăposturi sau persoane din județ
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 2 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL
pat pentru pacienti cu arsuri, arsi, spital
Actualitateacum o zi

Ministrul Sănătății: De anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum 7 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie