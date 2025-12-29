VIDEO: Aterizări dificile pe Aeroportul din Cluj. Piloții, nevoiți să facă manevre speciale din cauza vântului puternic

Aterizări dificile pe Aeroportul din Cluj. Vântul puternic s-a resimțit, duminică, și în cazul aterizărilor sau decolărilor de aeronave pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca. Imagini inedite cu manevrele efectuate de piloți au fost surprinse și publicate pe rețelele de socializare.

Avioanele au aterizat aproape lateral cu pista aeroportului, apoi au fost redresate. Este o manevră specială, aplicată în caz de condiții meteo nefavorabile.

Reprezentanții aeroportului susțin că traficul aerian s-a desfășurat în condiții de siguranță.

„A fost o intensitate a vântului care, pe alocuri, a depășit 17 metri pe secundă, dar piloții sunt antrenați pentru astfel de condiții. În cazul în care există vânt puternic, se decolează contra vântului. (...) În plus, aeronavele sunt, de asemenea, foarte sigure”, a precizat directorul aeroportului, David Ciceo, pentru digi24.ro

Potrivit sursei citate, nu au fost probleme în ceea ce privește pasagerii sau cazuri în care piloții să refuze aterizarea pe aeroport, duminică, din cauza condițiilor meteo.

video și foto captură video: Cluj Spotting/ Facebook

