VIDEO: Au început lucrările la varianta de acces Blaj, Tiur – Crăciunelu de Jos. Care este termenul de finalizare

Au început lucrările la drumul care face legătura între localitățile Tiur și Crăciunelu de Jos. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

Este vorba despre „Realizarea Drumului Comunal DC 34 Veza (DJ 107) – Izvoarele – Tiur – Crăciunelu de Jos (DN 14B)”, în lungime de 3,759 km.

Investiția este derulată de Primăria Municipiului Blaj în parteneriat cu Primăria Comunei Crăciunelu de Jos și finanțată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Valoarea totală a lucrărilor este de peste 5,6 milioane lei. Termenul de finalizare a lucrărilor este 31 decembrie 2026.

„Este o investiție deosebit de importantă pentru infrastructura rutieră Blajului, parte din proiectul nostru de mobilitate, deoarece DC 34 Blaj – Crăciunelu de Jos va juca rol de variantă ocolitoare pentru locuitorii din Roșia de Secaș, Cergău, Mănărade, Veza, Berc, Ciufud și Tiur, care călătoresc spre Alba Iulia și va decongestiona zona centrală a Blajului din punct de vedere al traficului rutier.

Nu în ultimul rând, investiția va culmina cu o nouă posibilitate de dezvoltare a zonei Tiur-Crăciunelu de Jos, de-a lungul râului Târnava”, a spus Gheorghe Valentin Rotar, primarul Blajului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News