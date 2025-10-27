VIDEO: Autostrada Sibiu-Pitești. Au început operațiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robești, segment Boița-Cornetu

Autostrada Sibiu-Pitești. Au început operațiunile de dinamitare pentru construirea tunelului Robești, pe secțiunea 2 Boița-Cornetu, a anunțat șeful CNAIR, Cristian Pistol.

Aceste operațiuni se vor desfășura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul acestui tunel în lungime de 900 m, potrivit sursei citate.

În paralel, Asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) va executa și alte tipuri de lucrări la cele două galerii, 24 de ore din 24, mai precizează directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Autostrada Sibiu-Pitești. Construirea tunelului de la Robești

Pentru construcția tunelului de la Robești se vor excava 200.000 mc de material și se vor folosi aproximativ:

70 tone material exploziv

60.000 mc beton

4.000 tone armătură și confecții metalice

Lotul 2 (Boița – Cornetu) al Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) are o lungime de 31,33 km, iar pe traseu vor fi construite:

7 tuneluri

48 viaducte/poduri/pasaje

”Contractul, în valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport (PT), trebuie finalizat în anul 2028.

Secțiunile 2 și 3 fac parte din tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu-Pitești și au un grad de dificultate tehnică foarte ridicat”, menționează șeful CNAIR.

sursă imagini: Cristian Pistol/ Facebook

