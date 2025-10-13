VIDEO: Bărbat din Pianu de Sus, lovit cu pumnul și lăsat inconștient pe stradă. Agresorul, un tânăr din Șugag, a fost REȚINUT

Un bărbat de 50 de ani din Pianu de Sus a ajuns la spital după ce a fost lovit cu pumnul în față de un tânăr de 26 de ani din Șugag.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 octombrie 2025, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Șugag, cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 octombrie 2025, în jurul orei 22:00, bărbatul de 26 de ani l-ar fi lovit cu pumnul, în zona feței, pe un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Pianu de Sus, iar acesta ar fi căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni corporale.

Bărbatul de 50 de ani a fost transportat, în stare de inconștiență, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ulterior, acesta a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News