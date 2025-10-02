Connect with us

VIDEO: Bărbat din Sebeș, reținut după ce a fugit de la locul unui accident. A rănit un alt bărbat care mergea cu o trotinetă

Un bărbat din Sebeș a fost reținut de polițiști după ce a condus băut și a lovit, pe o stradă din oraș, un alt bărbat care se deplasa pe o trotinetă electrică. Ulterior, conducătorul auto a fugit de la locul accidentului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 octombrie 2025, polițiștii rutieri din Sebeș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza municipiului.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat de 56 de ani, din Sebeș, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, pe acostamentul străzii Mihail Kogălniceanu, ar fi fost surprins și accidentat de o autoutilitară al cărei conducător auto nu a oprit după producerea accidentului.

În urma evenimentului, bărbatul de 56 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La scurt timp după producerea evenimentului, polițiștii au identificat autoutilitara în cauză și conducătorul acesteia, un bărbat de 36 de ani, din Sebeș.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 0,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

