VIDEO: Bătaie de Halloween la Cluj-Napoca, pe Piezișă. Mai multe tinere s-au încăierat

Bătaie de Halloween la Cluj-Napoca, pe strada Piezişă, unul dintre locurile preferate de tineri, mai ales de studenți. Incidentul s-a petrecut de Halloween, scrie Cluj24.

În imagini se poate vedea cum mai multe femei tinere îşi dau picioare, pumni, se trag de păr şi se împing, spre amuzamentul spectatorilor.

Una dintre bătăuşe este trântită la pământ şi dezbrăcat aproape complet în urma bătăii.

Până la urmă, mai multe persoane aflate în zonă intervin și opresc scandalul.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News