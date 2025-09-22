Connect with us

Eveniment

VIDEO: Brigada Antitero SRI a verificat un bagaj suspect, lăsat în centrul municipiului Alba Iulia. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum O oră

Mai multe echipaje de poliție, jandarmi, inclusiv Brigada Antitero SRI au fost observate, luni după-amiaza, în centrul municipiului Alba Iulia, zona Tudor Vladimirescu – Mercur.

În jurul orei 18.20, a fost primită o sesizare privind un bagaj suspect lăsat în zona stației de autobuz, lângă complexul Mercur. S-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.

YouTube video

Bagajul (din primele date, un troler) a fost verificat, potrivit reporterilor alba24.ro. S-a descoperit că era gol și nu prezenta vreo amenințare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 14 minute

Carduri de energie 2025: tichetele ar putea fi acordate și altor categorii de beneficiari. Care sunt acestea
Economieacum 44 de minute

Mii de hectare de culturi agricole sunt afectate de secetă în Alba. Care este situația din județ, pe categorii
Evenimentacum O oră

VIDEO: Brigada Antitero SRI a verificat un bagaj suspect, lăsat în centrul municipiului Alba Iulia. Ce s-a întâmplat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Două localități din Alba rămân fără gaze naturale timp de câteva ore. Întreruperi programate anunțate de Delgaz Grid
Administrațieacum o zi

FOTO: Lucrări de reparații în Cetatea Alba Carolina. Sunt refăcute fragmente din zidăria deteriorată în timp
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 minute

Carduri de energie 2025: tichetele ar putea fi acordate și altor categorii de beneficiari. Care sunt acestea
Economieacum 44 de minute

Mii de hectare de culturi agricole sunt afectate de secetă în Alba. Care este situația din județ, pe categorii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 11 ore

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Evenimentacum 11 ore

Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 4 ore

Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie
Evenimentacum 4 ore

FOTO: Cine sunt câștigătorii Cupei Florea Grup la Tenis de Câmp. Comunicat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 3 ore

Vremea în Transilvania și în țară până în 6 octombrie: Treptat se instalează toamna. De când vin ploile. Prognoza meteo pe regiuni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o zi

Avertisment DNSC: o nouă tentativă de fraudă pe rețele de socializare. La ce trebuie să fie atenți utilizatorii de internet
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 6 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Conferinta Eu si Copilul Alba Iulia
Educațieacum 4 ore

Conferința „Eu și Copilul”: Prima ediție la Alba Iulia, cu sute de participanți și discuții despre educație și sănătate (P)
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Cum arată căminele studențești din Alba Iulia. Camere cu baie și condiții de hotel. Cât costă cazarea
Mai mult din Educatie