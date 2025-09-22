VIDEO: Brigada Antitero SRI a verificat un bagaj suspect, lăsat în centrul municipiului Alba Iulia. Ce s-a întâmplat

Mai multe echipaje de poliție, jandarmi, inclusiv Brigada Antitero SRI au fost observate, luni după-amiaza, în centrul municipiului Alba Iulia, zona Tudor Vladimirescu – Mercur.

În jurul orei 18.20, a fost primită o sesizare privind un bagaj suspect lăsat în zona stației de autobuz, lângă complexul Mercur. S-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.

Bagajul (din primele date, un troler) a fost verificat, potrivit reporterilor alba24.ro. S-a descoperit că era gol și nu prezenta vreo amenințare.