VIDEO: Bulzul cu brânză de burduf, pe jar încins, de la stânele din Jina. Cum se prepară mâncarea preferată a ciobanilor

acum O oră

Mâncarea simplă este de cele mai multe ori cea mai bună și cea mai căutată. Iar zona munților din Alba este recunoscută pentru un fel de mâncare: bulzul. 

La târgul tradițional de la Pianu de Jos, la o tarabă se prepara un fel de mâncare care pe cât este de simplu, pe atât este de gustos. 

Este vorba despre bulzul pe jar încins. Chiar de la stânele din Jina venit, Constantin Neaga Gagea, cocea de zori, pe un gratar bulzul. Lângă el se rumenea la  jar încins, dar domol o pastramă de berbecuț.

Însă vedeta la Pianu, la taraba celor din Jina era bulzul copt pe jar. O combinație simplă cu mămăligă și brânză de burduf pusă pe jar și lasată să se coacă.

”Mâncarea preferată a ciobanilor de la noi din zonă” spunea Constantin Gagea în timp ce întorcea bulzul să se coacă uniform de pe o parte pe alta.

La târgul de la Pianu, o porție de bulz pe jar se vindea cu 25 de lei.

